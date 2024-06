Gerold Schmidt wird neuer Geschäftsführer bei HARO

Langjährige Erfahrung und Erfolgsbilanz

Gerold Schmidt ist seit 19 Jahren im Unternehmen tätig. Der gebürtige Österreicher und diplomierte Betriebswirt startete als Vertriebsverantwortlicher der österreichischen Tochtergesellschaft und baute seit 2016 das Objektgeschäft in Deutschland auf. Seit 2019 leitete er erfolgreich den Gesamtvertrieb für Deutschland. Mit seiner umfassenden Erfahrung, seinem Vertriebs-Know-how und seinem tiefen Verständnis für den Markt bringt Schmidt beste Voraussetzungen mit, um die Hamberger Flooring GmbH & Co. KG und die Marke HARO als Geschäftsführer in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Bekenntnis zu “Made in Germany”

Schmidt ist überzeugt vom Standort Deutschland und bekennt sich voll und ganz zu “Made in Germany”. “Am Standort Stephanskirchen können wir die Qualität unserer Produkte sichern und unseren Kunden ein Produkt fürs Leben fertigen,” so Schmidt. Dies spiegelt sich auch in den jüngsten Investitionen wider: Das Unternehmen Hamberger hat in den letzten Monaten sechs Millionen Euro in die Modernisierung der Fertigung investiert, unter anderem in Optoelektronik und Robotik, um die Produktion noch effizienter und moderner zu machen. „Dieses Zusammenspiel von technologischem Fortschritt und dem Know-how unserer erfahrenen Mitarbeitenden garantiert höchste Kompetenz und somit die Qualität unserer Produkte“, so Schmidt.

Nachhaltigkeit im Fokus

Als neuer Geschäftsführer wird sich Schmidt verstärkt um den weiteren Ausbau nachhaltiger Produkte kümmern. Hamberger Flooring setzt bereits auf eigene Biomassekraftwerke zur Strom- und Wärmeerzeugung und produziert so Strom aus erneuerbaren Energien, engagiert sich in der Aufforstung, nutzt konsequent Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und stellt wohngesunde Produkte her, die keine negativen Auswirkungen auf Natur und Mensch haben. In den kommenden Jahren werden die Recyclingfähigkeit sowie die weitere Entwicklung von schadstofffreien Produkten im Mittelpunkt stehen, betont Schmidt.

Mit Leidenschaft in die Zukunft

Schmidt plant, die Innovationskraft von HARO weiter auszubauen und die Marktposition zu stärken: “Als einer der führenden Parketthersteller in Europa ist es unser Ziel, nicht nur höchste Produktqualität zu bieten, sondern auch Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit zu sein. Durch den Einsatz modernster Technologie und das Engagement unserer hochqualifizierten Mitarbeitenden sind wir bestens gerüstet, um auch zukünftige Herausforderungen erfolgreich zu meistern.”

Weitere Informationen finden Sie unter www.haro.com

Quelle: HARO