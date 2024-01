Deutscher Kork-Verband e. V. – Sascha Tapken ist neuer Geschäftsführer

In seiner Amtszeit konnte Dr. Müller wichtige Erfolge für den 1985 gegründeten Interessenverband verbuchen – u.a. die enge Kooperation mit dem Verband Deutscher Prädikatsweingüter, die Umsetzung der internationalen Intercork-Kampagnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der Wiederaufbau des Arbeitskreises Technik/Normung und die damit verbundene Arbeit im DIN, das Thema Korken-Recycling sowie die permanente Anpassung des Qualitätszeichens „Das Kork-Logo“ an den Verbraucherschutz.

Sascha Tapken übernimmt die Verbandsgeschäfte in einer Zeit, in der auch die zwölf Mitgliedsunternehmen in ihren jeweiligen Segmenten vor Herausforderungen stehen – Preisdruck und Inflation, Einbruch der Neubautätigkeit (Fachbereiche „Böden“ und „Technischer Kork“), Änderung von Konsumgewohnheiten in Deutschland („Verschlüsse“) etc.

Sascha Tapken

„Dennoch spricht die Zukunft für dieses nachhaltige Naturmaterial, das uns im Alltag an so vielen Stellen begegnet – in der Welt der Weine, als Fußboden in unseren Wohnungen, im Bereich Mode und Accessoires sowie im Bauwesen zur Isolation gegen Lärm und Wärme bzw. Kälte. Kork setzt überall maßgebliche Akzente“, sagt der Hamburger Kommunikationsexperte, der sich vor zweieinhalb Jahren mit seiner Beratungs- und PR-Agentur Home.Made.Storys. nach einer 20-jährigen Fachverlags-Karriere selbstständig gemacht hat. Er wird nun insbesondere seine kommunikativen Fähigkeiten einbringen, um noch mehr Sensibilität und Sichtbarkeit für das „Wundermaterial“ Kork auf B2C- und B2B-Ebene zu erreichen. Außerdem möchte er die Verbindung zum portugiesischen Dachverband APCOR festigen. Das Agenturgeschäft läuft unabhängig von der neuen Funktion unverändert weiter.

Ein aktuelles Stimmungsbild der aktuellen Marktlage wird Sascha Tapken auf der Fachmesse Domotex in Hannover einholen, wo die drei Mitgliedsunternehmen Amorim Deutschland (Halle 23, Stand A60), Li&Co (Halle 20, Stand B76) und Zipse (Halle 23, Stand A34) vom 11. bis 14. Januar 2024 ausstellen und ihre neuen Korkfußboden-Kollektionen einem internationalem Fachpublikum präsentieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kork.de und www.natuerlichkork.de

Quelle: Korkverband