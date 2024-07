DER KREIS Systemverbund: Neuer Geschäftsführer bestimmt

Sein Nachfolger Donald Schieren bringt langjährige Erfahrung im Küchen- und Möbelhandel sowie aus dem Verbundgruppen-Bereich für seine neue, verantwortungsvolle Aufgabe bei DER KREIS Systemverbund mit. Auch in seiner neuen Position wird der gebürtige Mönchengladbacher weiterhin Impulsgeber für den strategischen Einkauf und den Ausbau des Europageschäfts der international ausgerichteten Leonberger Verbundgruppe sein und einen klaren Schwerpunkt im kaufmännischen Bereich setzen.

Er berichtet direkt an Ernst-Martin Schaible, geschäftsführender Gesellschafter von DER KREIS Systemverbund. Sein Geschäftsführungskollege Ralph Leimbach verantwortet im Systemverbund die Bereiche Vertrieb, Marketing und Digitalisierung.

„Mit Donald Schieren haben wir bereits vor einem Jahr einen national wie international erfahrenen Einkaufsprofi gewinnen können. Wir freuen uns, dass er unseren Wachstumskurs nun auch in seiner neuen Funktion als kaufmännischer Geschäftsführer weiter vorantreiben und zugleich Mitgliederinteressen mit Blick auf die Optimierung des Einkaufs stärken wird. Ich wünsche Donald Schieren alles Gute, Erfolg und viel Erfüllung in der neuen, erweiterten Aufgabe und bedanke mich bei Frank Platzer für die erfolgreiche Zusammenarbeit“, so DER KREIS-Chef Ernst-Martin Schaible.

v.l.: Donald Schieren, Ernst-Martin Schaible, Ralph Leimbach

Weitere Informationen finden Sie unter www.derkreis.de

Quelle: DER KREIS