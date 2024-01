Sudbrock holt mit Anton Flechtner neuen Geschäftsführer an Bord

Der ostwestfälische Premium-Möbelhersteller Sudbrock mit Sitz in Rietberg-Bokel präsentiert sich pünktlich zur internationalen Möbelmesse IMM Cologne (14.-18. Januar) seinen Kunden und Geschäftspartnern unter dem Motto „Fresh new Start“ mit einer neuen Doppelspitze. Anton Flechtner (43), zuletzt Geschäftsführer beim Büromöbelhersteller Vario im hessischen Liederbach am Taunus, wird das renommierte Familienunternehmen mit 120 Mitarbeitern fortan als Geschäftsführer gemeinsam mit der geschäftsführenden Inhaberin Theres Sudbrock führen.

Flechtner kam bereits im Sommer 2023 zu Sudbrock. So hatte der Manager Gelegenheit, noch einige Wochen lang mit Firmenchef Johannes Sudbrock vor dessen Tod im September 2023 nach langer schwerer Krankheit zusammen zu arbeiten. Johannes Sudbrock und seine Frau Theres hatten Flechtner gemeinsam an Bord geholt. Theres Sudbrock: „Er arbeitet strukturiert, ist kommunikativ und strahlt positive Entschlossenheit aus.“ Flechtner gibt das Lob zurück: „Herr und Frau Sudbrock haben das Unternehmen mit großer Weitsicht aufgestellt und eine Perle unter deutschen Möbelherstellern geschaffen, die es jetzt gilt stetig weiter zu entwickeln, um sie an die nächste Generation weiterzugeben.“

Anton Flechtner studierte Volkswirtschafts- und Betriebswirtschaftslehre – mit Nebenkursen in Jura und Kunstgeschichte. Seine Liebe zu Holz und Möbeln führte ihn darüber hinaus zu einem zweijährigen Aufbaustudium Holztechnik. Beim Büromöbelhersteller Vario arbeitete er sich als junger Mann bis in die Geschäftsleitung hoch, die er zuletzt neun Jahre innehatte.

Um seine neue Wirkungsstätte und alle Abläufe im Unternehmen kennen zu lernen, hatte sich Flechtner entschieden, für drei Wochen in allen Abteilungen mitzuarbeiten. „Bei Sudbrock herrscht in der gesamten Mannschaft ein besonderer, geradezu familiärer Zusammenhalt. Vom ersten Tag an wurde ich mit großer Offenheit empfangen“, schildert Flechtner begeistert. Flechtner ist verheiratet und hat drei Kinder.

Für das laufende Jahr 2024 haben sich Flechtner und Theres Sudbrock vorgenommen, die Digitalisierung im Unternehmen weiter voranzutreiben. Im Produktbereich soll das Segment Schlafen neben den Bereichen Garderobe und Wohnmöbel zur dritten großen Produktsäule ausgebaut werden. Zudem werde der frei planbare Korpus mit noch mehr Möglichkeiten zur Gestaltung der Front- und Innenaufteilung ausgestattet. Mit den Farbtönen Puder und Mandel führt Sudbrock neue Lackoberflächen ein. Nicht zuletzt sollen Qualität und Service weiter verbessert werden, unter anderem durch Schulungen für Planer und Monteure.

Anton Flechtner und Theres Sudbrock

Das abgelaufene Geschäftsjahr verlief für Sudbrock zufriedenstellend. Theres Sudbrock: „Wir sind trotz des schwierigen Marktumfeldes für Wohnmöbel besser als erwartet durch das vergangene Jahr gekommen.“ Auch im laufenden Jahr wolle man „stabil weiterfahren.“ Sudbrock ist spezialisiert auf individuelle und hochwertige Lösungen im Möbelsegment.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sudbrock.de

Quelle: Sudbrock