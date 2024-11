BLANCO auf Gut Böckel: starker Auftritt am Wasserplatz

Bereits im Eingangsbereich empfing Besucherinnen und Besucher eine ungewöhnliche Spiegel-Installation mit klarer Botschaft: eine BLANCO UNIT bietet unendliche Vielfalt für die Küchenplanung. Neben den „klassischen“ Planungen für unterschiedliche Schrankgrößen und Kundenforderungen standen produktseitig besonders die Wassersysteme im Fokus. Denn die Wasseraufbereitung wird im modernen Haushalt künftig eine wichtige Rolle spielen. BLANCO hat sich frühzeitig darauf eingestellt und kann damit ein ausgewogenes Port folio mit entsprechender Expertise anbieten.

Für gefiltertes Wasser sorgt die Produktneuheit BLANCO CATRIS-S Flexo Filter so stillvoll wie unaufwändig. Die Filterarmatur reduziert dank Mehrstufenfilter den Kalkanteil im Wasser, so dass das wertvolle Lebenselixier mit verbessertem Geschmack noch mehr Freude bereitet. Für besondere Ansprüche stehen z.B. ein Microplastic-Filter oder Magnesium-Filter zur Verfügung.

Mehr Funktionalität und Flexibilität bieten die Wassersysteme der Serie EVOL, zur Filterung und Aufbereitung von sprudelndem bzw. kochend heißem Wasser.

Wasser nach Wahl liefert BLANCO CHOICE.All – bei dem 6-in-1-System bleiben nahezu keine Wünsche offen. Das ausgefeilte Konzept, mit platzsparender Steuer- und Aufbereitungseinheit, passendem Abfallsystem und natürlich einem Spülbecken hebt den Wasserplatz funktional auf ein neues Niveau. Auch optisch begeistert CHOICE, mit 4 ansprechenden Oberflächenausführungen für eine edle Küchengestaltung.

Besucherinnen und Besucher konnten sich außerdem umfassend von den unterschiedlichen Funktionalitäten überzeugen. Hierzu zählte auch die BLANCO UNIT-App, die um neue Services und Anwendungen erweitert wurde. BLANCO-Mitarbeitende aus den Fachbereichen präsentierten diese und standen für Detail-Fragen zur Verfügung.

Manuel Hopf, Vertriebsleiter Deutschland, zeigt sich rundum zufrieden. „Zum einen haben wir uns wieder über die hohen Besucherzahlen gefreut, zum anderen stießen nicht nur unsere aktuellen UNIT-Lösungen, sondern auch unsere Service-Angebote auf großes Interesse. Neuland betraten wir mit dem Ausstellungsbereich „Future zone“. Hier haben wir künftige Innovationen und Produktideen vorgestellt, um sie mit den Fachleuten zu diskutieren. Dieser partnerschaftliche Austausch ist für alle ein Gewinn.“

Freuten sich über das große Interesse des Fachpublikums: Manuel Hopf, Leiter Vertrieb Deutschland und Thorsten Neelen, Managing Director/ Head of Markets DACH

Eindruck machte auch die Ausstellungsgestaltung selbst. Erstmals wurde die neue Markenidentität im Rahmen der Küchenmeile dem Fachpublikum präsentiert. Mit starken Farben, aber auch offen und strukturiert in der Raumaufteilung, wirkte die BLANCO-Location moderner, hochwertiger und fokussierter als in den Vorjahren. Von der Besucherschaft gab es hierfür viele positive Rückmeldungen. Im kommenden Jahr die neue Markenidentität flächendenkend auf alle Marketing-Aktivitäten umgesetzt. Hinzu kommt, dass die Premium-Marke in 2025 ihr 100-jähriges Jubiläum feiern wird – und man darf jetzt schon gespannt sein.

Die ganze Vielfalt von BLANCO Wassersystemen auf einen Blick

Weitere Informationen finden Sie unter www.blanco.at

Quelle: BLANCO