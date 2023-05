Aktuelle Marktstudie zeigt: Multifunktionsarmaturen pushen den Markt für Küchenarmaturen

Die westeuropäischen Länder Niederlande und Großbritannien sowie die nördlichen Länder in Skandinavien benötigen aufgrund landestypischer Ess- und Trinkgewohnheiten sehr häufig heißes Wasser für die Speisezubereitung. Diese Länder sind die eigentlichen Treiber für Multifunktionsarmaturen in Europa. Aber auch die meisten anderen Länder ziehen nach einer durchaus unterschiedlichen Entwicklungsphase des Marktes für Multifunktionsarmaturen heute nach.

Der deutschsprachige Markt ist dafür ein gutes Beispiel. Häufig treibt in diesen Ländern der Nachholbedarf die Nachfrage nach weiteren Multifunktionsarmaturen sogar zusätzlich an. Ein weiterer großer Treiber ist die europaweit erheblich wachsende Anzahl der jungen Singlehaushalte.

Die Analyse hat deutlich belegt, dass der Markt für Multifunktionsarmaturen in den TOP 10 Ländern Europas weiterhin ausbaufähig ist. Der Anteil ist wertmäßig von 4,5% 2012 auf 13,8% 2022 angestiegen. Allerdings verändert sich dieses Bild, wenn man die einzelnen TOP 10 Länder betrachtet. Dort werden gravierende Unterschiede sichtbar.

In der soeben veröffentlichten Marktstudie zum Thema „Küchenarmaturen und Mutlifunktionsarmaturen in den TOP 10 Ländern Europas“ analysiert die Unternehmensberatung Titze GmbH den Markt in völlig vergleichbaren Länderstudien für Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Polen. Besonders interessant ist die zusätzliche vergleichenden Marktübersicht, in der die Ergebnisse aller TOP 10 Länder gegenübergestellt und zusammengefasst werden.

Neben der Hersteller und Handelsebene zeigt die Studie die aktuellen Entwicklungen im Sortiment von Küchenarmaturen und Multifunktionsarmaturen. Egal ob Materialien, Armaturenarten, Auslaufarten, Armaturenhöhen oder Preisstrukturen: Die Studie zeigt jeweils die Zeitspanne von 2015 über den Status Quo 2022 sowie die Prognose bis 2030 auf.

Die Studie „ Küchenarmaturen und Multifunktionsarmaturen in Europa bis 2030" enthält 606 Seiten mit 350 Tabellen und Grafiken und ist im Mai 2023 erschienen.

