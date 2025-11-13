„Alles für den Gast“ 2025 – Dynamik. Wandel. Gastlichkeit.

Unter dem Motto „Dynamik. Wandel. Gastlichkeit.“ zeigte sich die Messe als inspirierender, vielseitiger und zukunftsorientierter Treffpunkt – ein Ort, an dem Innovation auf Leidenschaft trifft und Gastlichkeit erlebbar wird.

55 Jahre „Alles für den Gast“ – und kein bisschen müde

Die Jubiläumsausgabe der größten B2B-Messe Österreichs zeigte 2025 eindrucksvoll, wie sehr Tradition, Innovation und echte Gastlichkeit zusammengehören.

Die Branche in Bewegung

Wer durch die Hallen ging, spürte sofort: Hier geht es um mehr als Produkte. Es geht um Begegnung, um Ideen – und um den Stolz, Gastgeber:in zu sein. Von der BIOWELT über die Getränkewelt bis zur Startup-Area – überall wurde probiert, diskutiert und begeistert präsentiert. Innovation traf auf Handwerk, Technologie auf Tradition – und genau diese Dynamik machte die Gastmesse auch im Jubiläumsjahr zu einem einzigartigen Erlebnis.

Impulse, Austausch, Begeisterung

Die Bühnen der Gastmesse waren Dreh- und Angelpunkt für Wissen und Inspiration. Auf der Gastro Circle Bühne diskutierten Expert:innen über Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Finanzierung und Zukunftsstrategien der Branche. Parallel dazu begeisterten die Masterclass Bühne und der MASTER CUBE in der Getränkewelt mit handwerklicher Präzision, großem Können und emotionalen Momenten – etwa beim DOUX HEROS Patisserie-Wettbewerb, wo Kreativität und Perfektion aufeinandertrafen. Auch das Tourism Technology Festival bewies, dass digitale Innovation und gelebte Gastlichkeit keine Gegensätze sind, sondern sich gegenseitig beflügeln.

Digitalisierung und KI zählten dabei zu den wichtigsten Themen: von intelligenten Buchungssystemen über Prozessoptimierung bis hin zu smarten Helfern wie dem Kochroboter von goodBytz, der zeigte, wie Technologie Küchenabläufe erleichtern und den Fokus wieder auf das Wesentliche – den Gast – lenken kann.

Zukunft braucht Menschen

Im Mittelpunkt standen auch 2025 jene, die die Branche tragen: die Menschen. Ob beim Austrian Bartender Award, dem Jungbarkeeper:innen-Wettbewerb oder den Ehrungen der TOP 50 Hoteliers Österreichs und TOP 50 Köch:innen Südtirols – die Messe feierte Engagement, Leidenschaft und Exzellenz.

„Das ist genau der Spirit, den wir brauchen“, sagt Messeleiter Michael Reich. „Die Gastmesse zeigt, wie lebendig, lernfähig und motiviert unsere Branche ist. Trotz einer spürbar vorsichtigen Konsumstimmung in der Gesellschaft bleibt die Investitionsbereitschaft hoch. Viele Betriebe denken langfristig, setzen auf Qualität und Nachhaltigkeit. Es geht nicht mehr um ständiges Erneuern, sondern darum, Bestehendes zu verbessern.“

Gemeinschaft, die trägt

Auch für Alexander Kribus, Geschäftsführer des Messezentrum Salzburg, war die diesjährige Messe ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und Innovationskraft: „Die ‚Alles für den Gast‘ beweist Jahr für Jahr, welche Bedeutung persönliche Begegnungen in einer digitalen Welt haben. Die Qualität der Fachbesucher:innen ist außergewöhnlich – Entscheidungsträger:innen, Führungskräfte und Unternehmer:innen nutzen die Messe gezielt für Austausch und Investitionsentscheidungen. Das zeigt, wie stabil und zukunftsorientiert diese Branche agiert.„Neben unserem eigenen Jubiläum freuen wir uns heuer auch über zahlreiche Aussteller, die selbst Jubiläum feierten – darunter B.PRO Austria GmbH (100 Jahre), Hügli Nährmittel-Erzeugung GmbH (90 Jahre), Lohberger GmbH (100 Jahre), Nannerl GmbH & Co KG (50 Jahre), HOGAST (50 Jahre), hollu Systemhygiene GmbH (120 Jahre), Wamsler (150 Jahre) und CASABLANCA hotelsoftware GmbH (35 Jahre). Diese Unternehmen stehen exemplarisch für Kontinuität, Qualität und Partnerschaft, die unsere Messe seit Jahrzehnten prägen.“

Auch langjährige Partner wie Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH und Red Bull GmbH bereicherten die Messe mit eindrucksvollen Auftritten, die wesentlich zur Markenvielfalt, Strahlkraft und Erlebnisqualität der „Alles für den Gast“ beitrugen.

NEXT GASTRO – Wenn aus Genuss Begegnung wird

Das Side-Event NEXT GASTRO bot einen Abend voller Begegnung, Geschmack und Inspiration. Mit Formaten wie TEAM VIENNA, dem kreativen Speed-Dating-Dining-Konzept von Christian Rescher, der Secret Bar und weiteren Erlebnisstationen zeigte sich, wie vielfältig und lebendig die Branche agiert. Damit unterstreicht die „Alles für den Gast“, dass sie weit über die klassische Messe hinausgeht – als Plattform, die den Austausch zwischen Menschen, Ideen und Genusskultur fördert.

Die Zukunft bleibt in Bewegung

Nach vier intensiven Messetagen voller Austausch, Emotion und Zukunftsgeist steht fest: Die Gastronomie bleibt in Bewegung – und die „Alles für den Gast“ ist ihr wichtigster Treffpunkt.

Save the Date: Die nächste „Alles für den Gast“ findet vom 07.–10. November 2026 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gastmesse.at

Quelle: MZS