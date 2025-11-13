Jetzt live: Ticketshop für die EuroShop 2026 geöffnet!

Der Ticketshop ist JETZT LIVE!

Besuchen Sie die EuroShop 2026 vom 22.-26.02.

Das Warten hat ein Ende: Ab sofort können Sie sich Ihr Online-Ticket für das Global Retail Festival EuroShop 2026 besorgen!

Warum jetzt zugreifen?

Einfach online buchen – in wenigen Klicks zum Ticket

• Direkt aufs Smartphone – digitales Ticket für die Hosentasche

• Ohne Anstehen in die Messehallen – und direkt loslegen

• DAS globale Event der Retail-Community – seien Sie live dabei

Schnell sein lohnt sich, denn zum 60. Geburtstag der EuroShop haben wir ein Geschenk für Sie:

• Das Day Ticket für nur 60 € – nur bis 31.12.2025!

Guided Tours

Das Team der EuroShop bringt Sie direkt zu den Highlights der EuroShop 2026

Sie möchten das Maximale aus Ihrem Messebesuch herausholen? Dann empfehlen wir Ihnen die Guided Tours: Die führen Sie gezielt zu ausgewählten Highlights und echten Zukunftslösungen.

Ihre Vorteile auf einen Blick



• Kuratierte und geführte Touren

• Top-Aussteller und spannende Newcomer

• Produkthighlights und praktische Lösungen mit Mehrwert

• Kompakte Informationen zu absoluten Trendthemen



Die Teilnahme ist online im Ticketshop buchbar.

Und hier noch ein Event-Tipp: Erleben Sie einen unvergesslichen Abend über den Dächern von New York! Die Go-Go-Party NYC: Cocktails & City Lights lädt am 10. Dezember 2025 in die stilvolle Somewhere Nowhere Bar & Lounge ein. Genießen Sie exklusive Drinks, Musik, Networking und den spektakulären Skyline-Ausblick – gemeinsam mit führenden Köpfen der Retail-Branche.

Quelle: Messe Düsseldorf