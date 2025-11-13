Heimtex und Matratzenverband in Hamburg: Mut zum Miteinander schafft gemeinsamen Erfolg

Der neu gewählte Vorstand des Matratzenverbands (v.l.n.r.) mit Geschäftsführer Martin Auerbach, Klaus Neudecker, Hannes Brandtner, Dirk Olefs, Dr. Henning Dammer, Thomas Bußkamp

Was zunächst als pragmatische Idee begann, hat sich zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt und zeigt: Zusammenarbeit funktioniert, wenn Vertrauen und gegenseitiger Respekt da sind. Erklärtes Ziel beider Verbände ist es, die deutsche Heimtextil- und Matratzenindustrie zukunftsfest zu machen.

Auf die Fachgruppentreffen und die interne Mitgliederversammlung des Heimtex, bei der der Vorstand in bekannter Konstellation bestätigt wurde, folgte der gemeinsame öffentliche Teil der Jahrestagung. Hierzu waren Gäste beider Verbände sowie Vertreter der Fachpresse eingeladen. Zunächst gab es Grußworte von Heimtex und Matratzenverband, in denen von beiden Seiten hervorgehoben wurde, wie wichtig es ist, über Verbandsgrenzen hinweg an einem Strang zu ziehen. Unter den Gästen waren auch die ehemaligen Vorstandsmitglieder Stephan Naacke (Heimtex) und Carl-Christoph Held (Matratzenverband), denen Geschäftsführer Martin Auerbach für ihren besonderen Einsatz und ihr Engagement dankte.

20 Jahre Bewegung

Martin Auerbach führte die Zuhörer durch die 20 Jahre Verbandsgeschichte des Matratzenverbands und stellte die Höhepunkte heraus. Der Verband, der von neun Matratzenherstellern und sieben -zulieferern gegründet wurde, konnte im Laufe der letzten Jahre durch die Gewinnung weiterer Mitglieder seine Schlagzahl deutlich erhöhen. Heute repräsentiert er mit aktuell 26 Herstellern und 14 assoziierten Mitgliedern mehr als 70 % der im deutschen Markt aktiven Industrie und einen großen Teil der Zulieferindustrie. Die zuletzt hinzugewonnenen Mitglieder, die Hersteller Hüsler Nest und Paar sowie die Zulieferer Bramming Plast-Industri, LAVA Textiles, SIMALFA, Opti und TripleR, wurden offiziell im Matratzenverband empfangen. Als weiterer Meilenstein gilt die Geschäftsstellenkooperation mit dem Heimtex-Verband und dem Verband innenliegender Sicht- und Sonnenschutz (ViS) in Wuppertal im Jahr 2019, die sich seitdem zu einer echten Partnerschaft entwickelt und nicht allein dem Matratzenverband zu weiterer Stärke verholfen hat. Dank der gemeinsamen Gründung der Dachmarke „Kompetenz-Zentrum Textil + Sonnenschutz“ profitieren die drei Verbände seitdem vom Kompetenzzuwachs und der Erweiterung ihres Netzwerkes.

Auch im Rahmen dieser Tagung wurde deutlich, dass die deutsche Heimtextil- und Matratzenbranche dieselben Themen bewegen und vor denselben Herausforderungen stehen. Martin Auerbach beleuchtete die Verbandsarbeit der letzten zwei Jahre und machte auf die aktuelle wirtschaftliche Lage aufmerksam. Im Fokus standen der weiterhin bestehende Fachkräftemangel sowie steigende Anforderungen bei Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Dazu die deutsche Wirtschaft, die seit 2023 nicht in Schwung kommt. Die Unternehmen leiden unter dem weiterhin stark gebremsten Konsum, der bei ihnen wiederum zu Unsicherheit bei Investitionen führt. Dazu die Politik, die Lösungen und echten Aufbruch weiterhin schuldig bleibt und endlich liefern muss.

Hier schloss die Keynote des Innovations- und Mittelstandsforschers der FH Dortmund, Prof. Dr. Philipp Büchler an. Er zeigte den Zuhörern Wege auf, wie mittelständische Unternehmen ihre Kompetenzen sinnvoll nutzen und sich so zukunftssicher machen können.

Auch in diesem Jahr wurde die Tagung durch Unternehmenspräsentationen bereichert. Die Unternehmen Bramming Plast-Industrie, Büngern-Technik, greenPS, Livinguard und Opti zeigten ihre Produkte wie nachhaltige Schäume, Verstellbeschläge für Unterfederungen sowie Reißverschlüsse für Textilien auf Pop-Up-Ständen und stellten ihre Lösungen zur Textilveredlung sowie für nachhaltige Energie vor. Das anwesende Fachpublikum aus der Heimtextilien- und Matratzenbranche zeigte reges Interesse.

Krönender Abschluss des ersten Veranstaltungstages war die Abendveranstaltung mit dem Get-Together auf dem Museumsschiff Rickmer Rickmers, auf dem auch das 20jährige Jubiläum des Matratzenverbands gefeiert wurde. Am Folgetag fand die interne Mitgliederversammlung des Matratzenverbands statt. Durch das Ausscheiden von Carl-Christoph Held stand die Wahl eines weiteren Vorstandsmitglieds als Beisitzer auf der Agenda. Einstimmig gewählt wurde Dr. Henning Dammer (fan Frankenstolz). Thomas Bußkamp bekleidet weiterhin das Amt als Vorsitzender, Dirk Olefs (Auping) als stellvertretender Vorsitzender sowie Klaus Neudecker (Rummel), Hannes Brandtner (Werkmeister) und Dr. Henning Dammer als Beisitzer.

Aktuelle Lage: Wirtschaftliche Belastungen setzen KMU weiter unter Druck

Das Jahr 2025 war für die deutsche Textil- und Matratzenindustrie erneut von wirtschaftlicher Unsicherheit und strukturellen Herausforderungen geprägt. Besonders kleine und mittlere Unternehmen (KMU) litten unter einem schwierigen Marktumfeld, das durch geopolitische Spannungen, eine protektionistische US-Handelspolitik sowie eine schwache Binnennachfrage gekennzeichnet war.

Steigende Kosten, Fachkräftemangel und zunehmende Bürokratie verschärften die Lage zusätzlich und führten zu einem weiteren Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit. Die fortschreitende Konsolidierung innerhalb der Branche setzt sich unvermindert fort. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung spiegelt die angespannte Lage wider: Nach einem leichten Wachstum von +0,3 % im ersten Quartal folgte ein Rückgang um -0,3 % im zweiten Quartal – insbesondere bei Industrieproduktion und privatem Konsum. Für das Gesamtjahr wird lediglich ein minimales Wachstum von +0,2 % erwartet, nach Rezessionen in den Jahren 2023 und 2024. Die Ursachen sind vor allem struktureller Natur: der demografische Wandel, eine schwächere internationale Wettbewerbsposition sowie die zunehmende geoökonomische Fragmentierung.

Herbst-Konjunkturumfrage: Verbände formulieren die drängendsten Forderungen an die Politik

Laut der aktuellen Mitgliederbefragung von Heimtex und Matratzenverband sehen die Unternehmen die größten Herausforderungen durch Preissteigerungen, Bürokratie/Vorschriften sowie das veränderte Konsumverhalten.

Nicht verwunderlich also, dass sie als Konsequenz daraus ihre drängendsten Forderungen an die Politik so formulieren: An oberster Stelle stehen der Bürokratieabbau (auch auf EU-Ebene) und die Senkung der Kosten. Zudem gilt es, die Infrastruktur zu modernisieren. Ebenfalls werden Konjunkturprogramme für KMU gefordert. Primäres Ziel ist dabei, die eigenen Industrien zu stärken, um damit die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu erhalten. Nur wenn weiterhin in hoher Qualität und zu wettbewerbsfähigen Konditionen in Deutschland produziert werden kann, werden Arbeitsplätze erhalten und der Produktionsstandort Deutschland ist gesichert.

Heimtex: Verluste bei Möbel-/Deko- und Gardinenstoffen und Bettwaren

Die Hersteller von Heimtextilien haben im 1. Halbjahr 2025 in der Sparte Möbel-/Deko- und Gardinenstoffe erhebliche Einbußen zu beklagen. Der Umsatz blieb -12,6 % hinter dem Vorjahr zurück. Bei Bettwaren war der Umsatz mit -3,0 % nur leicht rückläufig.

Umsatzentwicklung Heimtextilien HJ1/2025 zu HJ1/2024

Matratzen-Industrie: Kaufzurückhaltung bei fast allen Matratzentechnologien erkennbar, Schaum verstärkt nachgefragt

Die Matratzenhersteller haben für das 1. Halbjahr 2025 einen Umsatzverlust von -8,7 % zu beklagen, beim Absatz wurde ein leichtes Plus von 2,4 % erzielt. Dennoch ist die Kaufzurückhaltung bei fast allen Technologien und Warengruppen erkennbar. Einzig Schaum (+11,9 % Absatz, Umsatz +/- 0) und Sonstige (+23,6 % Absatz, +2,7 % Umsatz) haben sich positiv entwickelt. Mit jeweils rund einem Viertel Rückgang bei Absatz und Umsatz ist Latex größter Verlierer. TFK (-10 % Absatz, -16,9 % Umsatz) mit weniger Verlusten als Einstiegsprodukt Bonnell. Bei den Warengruppen haben Unterfederungen und Boxspring mit -16 % (Absatz) und -12 % (Umsatz) ähnlich hohe Verluste zu beklagen.

Umsatzentwicklung Matratzentechnologien 1HJ/2025 zu 1HJ /2024

Absatzentwicklung Matratzentechnologien 1HJ/2025 zu 1HJ /2024

Verbandsarbeit: Themen und Projekte

In der Fachgruppe Deko/Gardine/Möbelstoffe des Heimtex-Verbands wurden Ottmar Ihling als Fachgruppensprecher und Oliver Salzmann (Krall + Roth) als stellvertretender Sprecher in ihren Ämtern bestätigt. Fachgruppensprecher der Fachgruppe Bettwaren bleibt Thomas Bußkamp, auch sein Stellvertreter Thomas Müller (Centa-Star Bettwaren) wurde im Amt bestätigt. In der Fachgruppe Teppichindustrie erfolgt durch das Ausscheiden von Stephan Naacke ein Wechsel. Hier wurde Markus Haick (Weseler Teppich) als Fachgruppensprecher (zuvor stellvertretender Sprecher) gewählt. Ein Stellvertreter wurde nicht gewählt.

Auch in diesem Jahr lautet das Ergebnis der turnusmäßigen Wahl des Heimtex-Vorstands, dass alle Vorstände in ihren Ämtern bestätigt wurden. Ottmar Ihling (Alfred Apelt) bekleidet weiterhin das Amt als Vorsitzender, Thomas Bußkamp (Badenia Bettcomfort/Brinkhaus) als stellvertretender Vorstandsvorsitzender sowie Markus Haick (Weseler Teppich) als Schatzmeister und Oliver Salzmann (Krall + Roth) Der Heimtex-Vorstand mit Geschäftsführer Martin Auerbach (v.l.n.r.): Markus Haick, Martin Auerbach, Thomas Müller, Oliver Salzmann, Thomas Bußkamp

Trotz der herausfordernden Lage gibt es aus der Verbandsarbeit in Wuppertal Erfolge zu vermelden: Das Innovationsnetzwerk ReNewTex der drei Partnerverbände Heimtex, Matratzenverband und ViS, hat in der vergangenen Phase des Projekts einen wichtigen Meilenstein erreicht und eine Reihe von Erklärvideos zu zentralen Themen der Kreislaufwirtschaft veröffentlicht. Fünf kurzen Clips vermitteln grundlegendes Wissen zur Transformation hin zu einer zirkulären Wirtschaftsweise, das Ganze leicht verständlich aufbereitet. Ein Gewinn für alle Beteiligten: Die Netzwerk-Partner von ReNewTex sowie interessierte Unternehmen können die Videos gezielt zur Schulung ihrer Mitarbeiter einsetzen und so das Verständnis für die Identifikation mit Nachhaltigkeitsstrategien stärken. Und auch Verbraucher erhalten einen niederschwelligen Zugang zu diesem Thema. Ein Grund zum Stolz, dass aus dieser Initiative heraus ein so wichtiger Beitrag zur Aufklärung auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft geleistet wird. Doch damit nicht genug: Die aktiven Netzwerkpartner haben nach drei Jahren intensiver Zusammenarbeit einstimmig beschlossen, ReNewTex in eine neue Projektphase zu überführen. Im Fokus steht dabei die Weiterentwicklung zirkulärer Geschäftsmodelle. Interessierte Unternehmen und Organisationen sind herzlich eingeladen, Teil des Netzwerks zu werden.

Und auch das u.a. durch die EU geförderte Projekt Circular.Office ist angetreten, Bewusstsein und Akzeptanz für Zirkularität in der Arbeitswelt zu steigern. Die Projektpartner arbeiten derzeit an einem praxistauglichen Leitfaden zur Konzeptionierung zirkulärer Büros. Ziel ist es, Anwender für zirkuläres Einrichten zu begeistern und sie dabei aktiv zu unterstützen, z.B. mit Checklisten zur Bedarfsanalyse, Planung und Umsetzung, aber auch mit konkreten Beispielen aus der Praxis.

Stimmungsbild Jahrestagung – es wurde 20 Jahre Matratzenverband gefeiert

Die nächsten Veranstaltungen

Am 05./06.11.2026 findet die nächste Jahrestagung des Matratzenverbands bei Mitglied Auping in Deventer statt, die nächste gemeinsame Jahrestagung mit dem Heimtex-Verband steht gemäß Satzung 2027 wieder an.

Und auch ein Netzwerktreffen wird es 2026 wieder geben, zu dem das Kompetenz-Zentrum Textil + Sonnenschutz die Mitglieder von Heimtex-, Matratzenverband und ViS einlädt. Die Veranstaltung findet am 15. April statt, der Ort wird in Kürze bekanntgegeben. Die Teilnehmer dürfen sich wieder auf spannende Vorträge und die Gelegenheit zum fachlichen Austausch freuen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heimtex.de und unter www.matratzenverband.de, www.kreislaufwirtschaft.eu, www.renewtex.eu

