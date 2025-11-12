Aktivität statt Stillstand: Wie der mittelständische Einrichtungsfachhandel die Krise meistert

Statement von Christian Wimmer, Geschäftsfüher von SERVICE&MORE, zum WIFO & HV Konjunkturreport.

Die vom WIFO veröffentlichten Zahlen zeichnen ein schwieriges Bild: hohe Energiekosten, steigende Insolvenzen und eine gedämpfte Konsumstimmung. Diese Faktoren machen das Jahr 2025 für viele Unternehmen der Einrichtungsbranche zu einer echten Belastungsprobe.

Trotzdem zeigt sich eine bemerkenswerte Resilienz. Mittelständische, inhabergeführte Betriebe haben in der Krise eindeutig die besseren Karten. Sie sind flexibler, näher an den Kund*innen und können auf Veränderungen am Markt deutlich rascher reagieren als Großanbieter.

2025 war für unsere 293 Mitgliedsbetriebe ein echter Härtetest – und sie haben ihn bestanden. Nicht durch Schnellschüsse, sondern durch das, was sie schon immer auszeichnet: solide Arbeit, verlässliche Qualität und echte Kundenbindung. Während der Preisdruck im Handel zunimmt, punkten unsere Partnerunternehmen mit persönlicher Beratung, handwerklicher Expertise und Service, der weit über den Verkauf hinausgeht.

Auch 2026 wird kein einfaches Jahr. Die Inflationsrate wird sich zwar hoffentlich etwas normalisieren, doch die strukturellen Herausforderungen bleiben bestehen. Eines ist klar: Wer jetzt passiv bleibt, verliert den Anschluss. Aktivität und kluge Entscheidungen sind wichtiger denn je.

Unsere Aufgabe bei SERVICE & MORE ist es, unsere Partner bestmöglich zu unterstützen – mit maßgeschneiderten Dienstleistungen, gebündelter Einkaufskraft, innovativen Lösungen und einem starken Netzwerk. Denn am Ende zählt nicht, wie schwierig die Rahmenbedingungen sind, sondern wie wir damit umgehen.

Quelle: SERVICE&MORE/Felix Büchele