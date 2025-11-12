OSTERMANN informiert – Das sind die Küchentrends für 2026

Warme Naturtöne und ruhige Holzdekore sorgen in der Küche für eine behagliche Atmosphäre

Die neuen Küchen setzen auf gedeckte, naturnahe Farben. Warme Sand-, Ocker- und Brauntöne schaffen eine behagliche Atmosphäre. Die Oberflächen präsentieren sich überwiegend matt und wirken so besonders hochwertig. Hölzer oder Holzdekore überzeugen mit ruhiger Optik und realistischer Haptik – meist in streifiger Maserung und ohne markante Elemente wie Astlöcher. Für lebendige Kontraste und natürliche Eleganz sorgen Arbeitsplatten mit Stein- oder Marmordekoren. Gestalterische Details wie sanfte Rundungen und spannende Lichtinszenierungen bieten zudem viel Potenzial für individuelle Schreinerarbeit.

So finden Sie die passenden Kanten

Mit Europas größtem sofort verfügbaren Kantensortiment bietet Ihnen Ostermann stets das passende Material, um aktuelle Möbel- und Küchentrends schnell und professionell umzusetzen. Tipp: Werfen Sie am besten gleich mal einen Blick in den Online-Shop und filtern Sie im Bereich ABS-Kanten nach den Farbgruppen Beige, Braun oder Gelb. Sie finden mehr als 170 ABS-Unikanten im angesagten Farbspektrum. Mit einem weiteren Filter bei den Oberflächen erscheinen alle Kanten mit einer matten, supermatten oder exzellent matten Optik.

Hier sieht man die ABS-Kante Beige Arizona anti-fingerprint Excellent Matt und darüber die Massivholzgriffmulde Limbo 1

Griff oder kein Griff – das ist hier die Frage

Griffe, Griffmulden oder grifflose Front – alles ist möglich. Wenn Griffe zum Einsatz kommen, dürfen diese, wie der Designgriff Soraya, gerne etwas größer sein und über abgerundete Ecken oder andere runde Details verfügen. Alternativ wählt man anstelle des Griffes eine Griffmulde. Ein guter Tipp ist hier die OSTERMANN-Griffmulde Pogo, die in vielen Farben sowie mit einer furnierten oder einer Betonoberfläche zur Verfügung steht. Besonders angesagt sind hier metallische Oberflächen, wie Titan, Kupfer oder Gold.

Griffe dürfen gerne etwas größer sein und über abgerundete Ecken oder andere runde Details verfügen. Hier sieht man den Designgriff Soraya.

Beschläge bieten Komfort und Design

Drehtüren oder Möbelklappen mit Aluminiumrahmen, Innenschubkästen mit Glaseinsatz und anthrazitfarbene Zargen – diese Elemente dürfen 2026 in keiner Küche fehlen. Mit auf Maß konfigurierbaren Glasrahmen und Schubkästen bietet Ihnen Ostermann eine große Auswahl für die kreative Gestaltung der Einrichtung. Ein Blick in die Schubkästen offenbart geräuschdämpfende Antirutschmatten oder praktische Innenorganisation – gerne aus Massivholz. Auch hierfür erhalten Sie bei Ostermann die passenden Lösungen.

Glasrahmen setzten wohnliche Akzente. Hier sieht man den Aluminiumglasrahmen Grave mit echter Eichenfurnierauflage

Alles für den Küchenbau

Neben den genannten Produkten bietet Ihnen Ostermann viele weitere Produkte für den Küchenbau: vom Sockelsystem über die Korpusverbinder bis hin zu Profilen für die lineare Beleuchtung. Ein breites Sortiment an Reinigern, Klebstoffen und Werkstattbedarf rundet das Angebot ab.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ostermann.eu

Quelle: OSTERMANN