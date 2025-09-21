Neu bei OSTERMANN – Furnierkanten in jeder gewünschten Breite

Über 70 Holzarten, 4 Stärken, bis zu sieben Breiten am Lager – die Kunden schätzen die außergewöhnliche Vielfalt bei den Echtholzkanten. Ab sofort bietet Ostermann in diesem Bereich einen neuen Service an und versenden ausgewählte Furnierkanten in jeder gewünschten Breite. So lassen sich diese natürlichen Schönheiten zum Beispiel auch für den Bau der gerade angesagten Lamellenwände einsetzen.

Ab sofort liefert Ostermann ausgewählte Furnierkanten nicht nur in bis zu sieben Breiten ab Lager, sondern auch in jeder gewünschten Breite zwischen 16 und 100 mm.

Sie bestellen – Ostermann fertigt

Bei den ABS-Kanten gehört das Auftrennen in jede gewünschte Breite seit langem zum OSTERMANN-Service. Jetzt gibt es diesen Service auch für eine Reihe gängiger Furnierkanten. Technisch möglich sind Breiten ab 16 mm. Die Bestellung der auf Maß gefertigten Ware erfolgt – wie bei den ABS-Kanten – telefonisch oder im Online-Shop.

Perfekt für die Herstellung von Holzlamellen

Ob als Wandverkleidung, Garderobe oder Raumtrenner – Lamellen sind aktuell extrem angesagt. Für die Herstellung eignen sich Furnierkanten mit ihrer hohen Oberflächenqualität oft besser als gesägte Furniere. Denn die richtigen Furniere selber zuzuschneiden, kostet Zeit. Der neue Auftrennservice für Furnierkanten ist hierfür eine schnelle und qualitativ hochwertige Lösung.

Alles aus einer Hand

Wer sich für Furnierkanten von OSTERMANN entscheidet, dem stehen alle Optionen offen, gleich auch zahlreiches weiteres Material für die Möbelherstellung mitzubestellen. Die Vielfalt im Sortiment reicht von den passenden Schleifmitteln über Furnierleim bis hin zu Profilen oder Verbindern für unterschiedlichste Konstruktionen von Lamellenwänden oder anderen Innenausbauprojekten.

Alle Informationen zum neuen Service finden Sie unter dem Suchbegriff „#Highlights10“ auf der OSTERMANN-Website www.ostermann.eu

Quelle: Ostermann