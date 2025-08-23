Goldener Herbst – goldene Kanten

Wer einen gelungenen Mix aus Retro-Elementen und modernem Design sucht, ist mit goldenen Kanten bestens beraten. Sie bringen Wärme und Behaglichkeit mit einem Hauch von Glamour in jeden Raum. Wie glänzend es dabei wird, ist Geschmackssache. Wir bei OSTERMANN haben für jede Anwendung und jeden Geschmack die passende Lösung im Sortiment. Vollflächig glänzende oder matte Akzentkanten verleihen Möbeln eine hochwertige, elegante Ausstrahlung, ohne zu opulent oder überladen zu wirken. Für dezentere Effekte sorgen Holzdekore mit sanftem metallischem Schimmer oder Steindekore mit dezenten Einschlüssen. Da die metallischen Kanten in der Regel nur an einzelnen Stellen eingesetzt werden, liefern wir unsere ABS-Kanten schon in Kleinstmengen ab 1 Meter und das in zahlreichen Breiten und Stärken.

Glänzend oder lieber matt?

Die leicht zu verarbeitenden goldfarbenen ABS-Kanten stehen bei uns mit unterschiedlichen Oberflächen und Dekoren zur Verfügung – von matt bis extrem hochglänzend. Ein Highlight sind ABS-Kanten mit Echtmetallauflage. Bei ihnen ist das Grundmaterial ABS mit einer hauchdünnen Schicht aus echtem Aluminium überzogen, wodurch besonders realistische Metalleffekte entstehen.

So kombiniert man die Farbe

Goldene ABS-Kanten harmonieren hervorragend mit angesagten dunklen und matten Grün-, Blau- oder Rottönen. Sie lassen sich aber auch gut mit natürlichen Farben, wie Grau, Beige oder sanften Erdtönen kombinieren. Darüber hinaus passt der Farbton immer auch zu natürlichen Materialien wie Holz, Leinen oder Stein.

Dekorkanten mit dezenten Effekten

Ein guter Tipp für alle, die das Edelmetall nur ganz dezent einsetzen möchten, sind moderne Fantasiedekore mit sanftem Goldschimmer oder dezenten Einschlüssen, die bei uns gleich in mehreren Varianten zur Auswahl stehen. Hierzu zählen zum Beispiel die ABS-Kanten Jimnu, golden Patina oder Metal Slate schwarzgold. Je nach Lichteinfall offenbaren die warmen, schwarzbraunen Kanten einen zauberhaften, leicht goldenen bis bronzefarbenen Glanz.

Alles für die perfekte Kante

Bei uns erhalten Sie nicht nur Europas größtes sofort verfügbares Kantensortiment, sondern auch gleich das entsprechende Material für die Kantenverarbeitung. Dazu zählen zum Beispiel auch Klebstoffe, Handwerkzeuge oder Material für die Oberflächenkorrektur. Am besten, Sie werfen gleich mal einen Blick in unseren modernen Online-Shop.

Eine Auswahl an goldenen Kanten finden Sie unter dem Suchbegriff „#Highlights09“ auf der OSTERMANN-Website www.ostermann.eu

Quelle: OSTERMANN