Bei Ostermann sind die neuen Farben ab sofort ab Lager verfügbar

Auf dem Salone del Mobile 2025 in Mailand hat Forbo acht neue Farben für sein Desktop-Möbellinoleum vorgestellt. Damit stehen Ihnen zwei neue, matte Blautöne (Denim und Blue haze), ein Rot- und ein Lilaton (Brick und Soft lilac) sowie vier angesagte neue natürliche Farben (Taupe, Basalt, Macadamia und Espresso) zur Verfügung. OSTERMANN hat die neue Ware bereits am Lager und liefern Ihnen das natürliche und besonders nachhaltige Material in allen notwendigen Varianten: als Möbelkante, als Material zum Verpressen oder als einbaufertig auf Maß konfektionierte Möbelteile. OSTERMANN-Linoleumkanten werden dabei aus demselben Material hergestellt und verfügen so über die gleichen optischen und haptischen Eigenschaften wie das Material für die Fläche.

Kante, Oberfläche oder fertige Front?

Bei Ostermann erhalten Sie Ihr Möbellinoleum auf Wunsch direkt mit der passenden Kante – schon in Kleinstmengen und in verschiedenen Fertigungsstufen, ganz nach Ihrem Bedarf. Die Kanten sind in drei Breiten (26, 36 und 46 mm) schon ab einer Rolle ab Lager verfügbar. Die passende Rollenware für die Fläche liefert Ihnen Ostermann ab 1 Meter und dann jeweils in 10 cm Schritten. Alternativ wird Ihnen Ihr Desktop-Linoleum auch auf Maß geschnitten, sodass Sie es sofort weiterverarbeiten können. Eine noch bequemere Variante ist es, wenn Sie Ihre Möbelplatte mit Linoleumkante einbaufertig bei Ostermann auf Maß konfektioniert bestellen. Hierbei können Sie aus verschiedenen Lösungen für die Trägerplatte und für die Kanten wählen.

Denim & Blue haze

Die beiden matten und warmen Blautöne lassen sich gut miteinander oder mit natürlichen Farben, wie Beige, Grau oder Braun kombinieren. Das hellere Blue haze tendiert dabei leicht in Richtung Mintgrün. Das dunklere Denim erinnert an den beliebten Jeansstoff, geht dabei aber leicht in Richtung Türkis.

Brick & Soft lilac

Die beiden Rottöne könnten unterschiedlicher nicht sein. Brick ist, wie der Name schon sagt, ein warmes Ziegelrot, das farblich gut in die Reihe der zuletzt eingeführten Desktop-Farben Walnut, Leather und Clay passt. Ein echter Hingucker ist auch der neue, pastellige Fliederton Soft lilac – eine Farbe mit echtem Trendpotenzial.

Natürliche Töne: Taupe, Basalt, Espresso & Macadamia

Mit den Dekoren Taupe, Basalt, Espresso und Macadamia können Sie ab sofort auch aus einem erweiterten Spektrum an natürlichen Grau-, Beige- und Brauntönen schöpfen. Die natürlichen Farben sind immer eine gute Wahl, wenn es darum geht, harmonische Räume mit Wohlfühlfaktor zu gestalten.

Alle Informationen zu den neuen Farben, den passenden Kanten sowie zu den unterschiedlichen Services zu den Produkten finden Sie unter dem Suchbegriff „#Highlights07" auf der OSTERMANN-Website www.ostermann.eu

