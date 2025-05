Alles außer gewöhnlich- ABS-Kanten mit besonderen Farben und Dekoren

Möbel in außergewöhnlichen Farben oder mit einzigartigen Dekoren ziehen immer Blicke auf sich. Deshalb werden sie im Messe- und Ladenbau gerne eingesetzt – aber auch im privaten Möbelbau. Denn Einzelstücke oder eine ganze Einrichtung in fröhlichen Farben oder mit ungewöhnlichen Details spiegeln die Individualität ihrer Besitzer und sorgen in den eigenen vier Wänden für gute Laune. Damit Sie als Tischler/Schreiner alle Kundenwünsche in diesem Bereich umsetzen können, liefern wir Ihnen auch zu vielen außergewöhnlichen Möbelplatten die passenden Kanten – und das ab Lager, in Kleinstmengen ab 1 Meter und in vielen verschiedenen Abmessungen.

Unis, die einfach gute Laune machen

Sonnengelb, Hellrosa, Fuchsia, Himmelblau oder lieber Smaragdgrün? Damit Sie gemeinsam mit Ihren Kunden die perfekte Farbe für die nächsten Traummöbel abstimmen können, empfehlen wir Ihnen einen Blick in unseren Online-Shop. Im Bereich ABS-Kanten können Sie mit der praktischen Filterfunktion gezielt nach einzelnen Farbgruppen suchen und finden dort eine wohl einzigartige Auswahl: allein, wenn man nach „Lila“ filtert, werden Ihnen bei uns über 30 verschiedene sofort verfügbare Produkte angezeigt.

Dekore mit dem gewissen „Etwas“

Dekorkanten jenseits des Mainstreams werden vor allem durch optisch oder haptisch auffällige Details zum Hingucker. Dies können sowohl großformatige Muster als auch feine Stilelemente, wie Einschlüsse oder geometrische Muster sein. Unsere Empfehlungen für Möbel, die garantiert die Blicke auf sich ziehen, sind die ABS-Kanten Alux Dark Green (eine grüne Metalloptik), Barnwood Oxidised (eine markante Altholzoptik) oder Art Deco Walnut (ein edles Nussbaumdekor, das mit einem Muster aus goldenen Linien versehen ist). Natürlich können Sie bei uns auch Ihre individuelle Wunschdekorkante bestellen. Sprechen Sie uns an!

Mit Kanten gezielt Designakzente setzen

Nicht immer muss die Kante 1:1 passend zur Farbe oder zum Dekor der Möbelplatte gewählt werden. Auch durch die Kombination von markanten Unis oder Dekoren mit schlichten Möbelplatten entstehen ausgefallene Designobjekte.

Beste Beratung und Produktvielfalt aus einer Hand

Neben den ABS-Kanten erhalten Sie bei uns ein breites Sortiment an Produkten für die Kantenverarbeitung und den Möbelbau. Unsere Experten beraten Sie gerne zu den verschiedenen Vorteilen der einzelnen Produkte, geben praktische Tipps für deren Verarbeitung und empfehlen passendes Zubehör.#

Unter dem Suchbegriff „#Highlights06“ haben wir Ihnen auf der Ostermann-Website www.ostermann.eu eine Auswahl an Möbelkanten mit besonderen Farben und Dekoren zusammengestellt.

Quelle: Ostermann