Positive Resonanz auf die idd cologne 2025

Als neue Hochwertplattform für Einrichtungslösungen in den Bereichen Residential, Hospitality und Contract Business ist die idd cologne der Ort, der wegweisende Designtrends und höchste Qualität erlebbar macht. Unter dem Leitthema „Shaping Homes & Hospitality“ rückt die Messe hochwertige Inneneinrichtung sowohl für private als auch gewerbliche Räume in den Mittelpunkt.

Viele Premium-Marken schon bestätigt

Als einer der führenden Möbelstandorte Europas bietet Köln mit der idd cologne ideale Voraussetzungen für Interior-Marken, sich gezielt im europäischen Markt zu positionieren. Ausstellende Unternehmen, die Kontakte zu Entscheiderinnen und Entscheidern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aufbauen oder intensivieren möchten, finden hier zudem einen wertvollen Zugang – wie die hohen Besucherfrequenzen auf den etablierten Messen des Furniture-Portfolios der Koelnmesse zeigen. Damit schafft die idd cologne optimale Bedingungen, um neue Geschäftspotenziale zu erschließen und sich langfristig im europäischen Markt zu verankern. Zu den bisher bestätigten Ausstellern zählen:

Bacher Tische, Bloom, Bretz, Brühl Sippold, Bielefelder Werkstätten + IP, COR, Draenert, F.Fertig Strässle, Freifrau, Janua, interlübke, JAB, Jori, Kettnaker, KFF, Mobitec, Möller Design, Müller Möfabr., Piure, raumplus, Rodam, Scholtissek, Schramm, Signet, Stern, Sudbrock, Thonet und Werther.

Maik Fischer, Director der idd cologne, zieht eine positive Zwischenbilanz: „Der aktuelle Anmeldestand zeigt das große Interesse am neuen Format und den Bedarf an einer zentralen Plattform für das Premium-Segment in Deutschland. Wir sind zuversichtlich, in den kommenden Wochen weitere namhafte Marken zu gewinnen.“

Spürbare Aufmerksamkeit aus designprägenden Regionen Europas

Besonders erfreulich: Die Messe verzeichnet auch ein stetig wachsendes Interesse insbesondere aus wichtigen europäischen Möbelnationen und den angrenzenden Nachbarländern Deutschlands. Nach ersten Gesprächen mit europäischen Premium-Herstellungsunternehmen wurde bereits die Beteiligung eines norwegischen Ausstellerverbunds im Rahmen eines Pavillons, organisiert von Innovation Norway, bestätigt.

idd cologne downtown: Das Stadtprogramm nimmt Gestalt an

Parallel zum Ausstellervertrieb gewinnt auch das begleitende Stadtprogramm „idd cologne downtown“ an Dynamik. Rund 25 Einzelhändler, Flagship-Stores und Design- und Kreativzentren im Premium-Segment haben ihre Teilnahme zugesagt und mit der Planung besonderer Aktionen während der Messetage begonnen. Damit wird die idd cologne nicht nur auf dem Messegelände, sondern auch im urbanen Raum Kölns erlebbar.

Frühbucher-Vorteile noch bis Ende Mai

Die Vorzeichen für die Premiere der idd cologne stehen sehr gut. Interessierte Aussteller haben noch bis zum 31. Mai 2025 die Möglichkeit, sich Early-Bird-Preise und attraktive Premierenrabatte zu sichern.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten unter: www.idd-cologne.com

Quelle: Koelnmesse