„Shaping Homes & Hospitality“ ist das Leitthema der idd cologne 2025

Die idd cologne setzt damit Impulse für eine Zukunft des Interior Designs, in der stilvolle Gestaltung, Verantwortung und Lebensqualität Hand in Hand gehen.

Die Anforderungen an Interior Design verändern sich: Neben einem anhaltend hohen Anspruch an Ästhetik gewinnt das Thema Nachhaltigkeit und das Bewusstsein für die Wirkung von Räumen auf unser Wohlbefinden zunehmend an Bedeutung – und rücken damit einen ganzheitlichen Gestaltungsansatz in den Mittelpunkt. Diesen Wandel greift die idd cologne auf und positioniert sich als Plattform für das Suchen nach und Finden von positiven Einflussfaktoren bei der Gestaltung hochwertiger Lebens- und Aufenthaltsräume – sowohl im privaten als auch im öffentlichen Kontext.

„Mit einem vielfältigen Ausstellungsangebot führender Premium-Marken und einem inspirierenden Eventprogramm versteht sich die idd cologne als zentrale Inspirationsquelle für zukunftsfähige Interior-Konzepte. Ziel ist es, der gesamten Branche – vom Fachhandel über Interior-Professionals, Entscheidern im Contract und Corporate Business bis hin zu designaffinen Privatbesuchenden – neue Impulse zu geben und so die Zukunft des Wohnens und Einrichtens aktiv mitzugestalten“ , so Maik Fischer, Director der idd cologne.

Unter dem Leitthema „Shaping Homes & Hospitality“ beleuchtet die Messe folgende Aspekte:

Langlebigkeit trifft Leidenschaft

Nachhaltigkeit beginnt mit der Entscheidung für das Beständige: Produkte, die durch Qualität und Zeitlosigkeit überzeugen, reduzieren Ressourcenverbrauch und Abfall. Gleichzeitig bleibt der Wunsch bestehen, unsere Umgebung aktiv zu gestalten – individuell, ästhetisch und mit Begeisterung für Design. Bei der idd cologne schließen sich Langlebigkeit und Leidenschaft nicht aus, sondern ergänzen sich:

„Langlebigkeit trifft auf die Leidenschaft für Design, Ästhetik und Qualität. Unsere Branche steht vor der Aufgabe, Interior Design aktiv zu gestalten – zu ‚shapen‘ –, sodass sich diese Werte in ganzheitlichen Konzepten wiederfinden. Genau hier setzt die idd cologne an: als Plattform, auf der Visionen Form annehmen und erlebbar werden“ , erklärt Dick Spierenburg, Creative Director der idd cologne.

Wohlbefinden und Wohlfühlen: Räume mit Wirkung

Räume wirken – auf Stimmung, Verhalten und das Miteinander. Gestaltung und Atmosphäre rücken stärker in das Bewusstsein, die Ansprüche an Raumausstatterinnen und -ausstatter wachsen. Die idd cologne präsentiert Ansätze, die weit über reine Raumfunktionalität hinausgehen – Orte, die Geborgenheit schaffen, soziale Interaktion stärken und Regeneration ermöglichen. Ob im privaten Wohnraum oder unterwegs: Räume sollen zum Verweilen, Auftanken und echten Wohlfühlen einladen.

Design beginnt beim Material

Das Finden und Verarbeiten von Materialien, die natürlichen Ursprungs sind oder Umwelt und Ressourcen schonen, hat an Dynamik gewonnen. Die Einrichtungsbranche steht vor der Herausforderung, nachhaltige Optionen zu entwickeln, Potenziale auszuschöpfen und dabei gestalterisch höchste Ansprüche zu erfüllen. Gerade im Hochwertbereich wird sichtbar: Materialwahl ist heute auch ein Statement für Wertebewusstsein.

Ganzheitlich denken, Zukunft gestalten

Ob Materialwahl, Raumwirkung oder Nachhaltigkeit – die idd cologne setzt auf einen ganzheitlichen Blick und lädt dazu ein im Oktober 2025 unter dem Leitthema „Shaping Homes & Hospitality“ die Lebens- und Aufenthaltsräume von morgen zu gestalten.

Die positive Resonanz auf das neue Messeformat zeigt sich bereits jetzt: Zahlreiche renommierte Marken haben ihre Teilnahme bestätigt – darunter Bielefelder Werkstätten/JAB Anstoetz, Bretz, COR, domovari, Draenert, interlübke, Kettnaker, KFF, Rodam, Scholtissek, Schramm, Signet und Sudbrock.

Interessierte Unternehmen profitieren von exklusiven Premierenrabatten sowie – bei Anmeldung bis zum 31. Mai 2025 – von attraktiven Frühbucherkonditionen. Die Anmeldung zur idd cologne 2025 ist online möglich unter: www.idd-cologne.com

Die nächsten Veranstaltungen:

ORGATEC TOKYO – SHIFT DESIGN – THE LEADING INTERNATIONAL TRADE FAIR IN ASIA FOR THE MODERN WORKSPACES, Tokio 03.06. – 05.06.2025

spoga+gafa – Die größte Garten- und BBQ-Messe der Welt, Köln 24.06. – 26.06.2025

ORGATEC WORKSPACE Saudi Arabia – Saudi Arabia’s Premier Trade Event for Workspace Solutions, Riad 16.09. – 18.09.2025

imm cologne – The interior business event, Köln 20.01. – 23.01.2026

Weitere Informationen finden Sie unter www.idd-cologne.com

Quelle: Koelnmesse