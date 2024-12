imm cologne und interior design days cologne bilden das neue Messe-Duo der Koelnmesse

Ab Januar 2026 steht die imm cologne jährlich für den konsumorientierten Marktteil mit einem geschärften und fokussierten Messekonzept. Für den Marken- und Premiumbereich wird mit den interior design days cologne (idd cologne) bereits im Oktober 2025 ein neues Eventformat gelauncht, welches spezifisch auf die individuellen Marktanforderungen in diesem Bereich ausgelegt ist. Das zukünftige Duo imm cologne und interior design days cologne wurde in enger Zusammenarbeit mit der Möbelindustrie entwickelt und ist zugleich die Antwort der Koelnmesse, traditionelle Messeevents den aktuellen Marktsituationen flexibel anzupassen.

Die Einrichtungsbranche ist im Umbruch. Während sich in Industrie und Handel die Konzentrationsprozesse fortsetzen, verändern sich Wünsche, Vorstellungen und Kaufkanäle der Kundschaft im Rekordrhythmus. Seit vielen Jahrzehnten ist die imm cologne das internationale Flaggschiff im Ein­richtungsbereich der Koelnmesse. Die breite Produktrange, vom Preiseinstieg bis Premium/High-End, wurde in den letzten Jahren immer mehr zur Herausforderung, da sich die Ansprüche von Ausstellern und Besuchenden stark differenzieren und aus heutiger Sicht nicht mehr effektiv mit einem Messeformat bedient werden können.

Zwei Formate, ein Ziel: substanzieller Mehrwert für die internationale Einrichtungsbranche

Die Koelnmesse bietet ab 2025 zwei moderne Formate, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Branche abgestimmt sind. Ziel ist es, allen Beteiligten einen erheblichen Mehrwert zu bieten und zukunftsfähige Plattformen für die Weiterentwicklung der Einrichtungsbranche zu schaffen. Damit wird die Messe an die aktuellen Marktbedingungen angepasst und die Grundlage für die Fortführung der 70-jährigen Erfolgsgeschichte der imm cologne geschaffen, die sich als führende Veranstaltung im Bereich Interior etabliert hat.

idd cologne: exklusive Plattform für die Premium-Einrichtungsbranche ab Oktober 2025

Im Oktober 2025 feiert das Neuformat interior design days cologne (idd cologne) Premiere und setzt neue Maßstäbe für Premium-Marken aus den Bereichen Residential (Wohnen) und Hospitality Interiors (Einrichtung von Hotels, Restaurants und Gastgewerbe). Das Event bietet eine zielgruppenspezifische Plattform, deren Termin und Konzeption in enger Abstimmung mit der Branche entwickelt wurde.

Im Fokus stehen inspirierendes Design und hochwertige Marken. Neben dem Handel richtet sich das neue Format gezielt an Interior-Professionals aus den Bereichen Interior Design, Architektur und Projektplanung. Auch Einrichtungsbegeisterte, die sich für ästhetische Raumgestaltung interessieren, sind herzlich willkommen.

Die idd cologne findet künftig im Zweijahresrhythmus statt und wird neben Markenmöbeln auch weitere Brands aus Sparten wie Beleuchtung und Raumgestaltung umfassen. Der Auftakt des neuen Messekonzepts erfolgt vom 26. bis 29. Oktober 2025 und wird ein neuartiges und besonderes Erlebnis für die gesamte Interior-Design-Branche sein.

imm cologne: neues, jährliches Interior-Business-Event ab Januar 2026

Die Traditionsmesse imm cologne wurde komplett neu durchdacht und ebenfalls auf die aktuellen Bedürfnisse des Marktes ausgerichtet. Hier steht das konsumfokussierte Einrichtungssegment im Mittelpunkt, also nachfragestarke und marktreife Produkttrends aus allen Wohnbereichen des häuslichen Lebens. Die imm cologne richtet sich damit noch gezielter an den internationalen Möbelhandel, darunter Möbelhandelsketten, Einkaufsverbände, Online-Versandhändler und Vermarkterinnen und Vermarkter sowie weitere Fachbesuchende aus der Interior-Branche, die eine breite Käuferschicht ansprechen.

Was bleibt, ist der jährliche Rhythmus im Januar und damit der perfekte Start in das neue Einrichtungsjahr. Vieles andere wurde an die aktuelle Marktsituation angepasst: Zukünftig findet das internationale Einrichtungsevent komprimiert an vier Tagen statt. Als moderne Plattform für das globale Interior-Business setzt die Messe auf ein junges, dynamisches und internationales Konzept und ist zugleich schlank und kosteneffizient ausgerichtet. Die Teilnahme an der imm cologne ermöglicht es damit Unternehmen im bedeutendsten Möbelmarkt Europas Präsenz zu zeigen. Die erste Messe im neuen Format findet vom 20. bis 23. Januar 2026 statt.

„Wir haben unser Messeportfolio im Bereich der Einrichtungsbranche neu definiert“

„Seit 100 Jahren steht die Koelnmesse für erstklassige Messeformate, umgesetzt im Herzen von Europa und der ganzen Welt. Wer so lange erfolgreich im weltweiten Messebusiness unterwegs sein will, muss sich kontinuierlich weiterentwickeln und auf verändernde Anforderungen seiner Kundenklientel Antworten haben. Genau diese geben wir mit der Neuausrichtung des Messeformates unseres Interior-Flaggschiffs imm cologne. Gemeinsam mit dem Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM) und dem Handelsverband Möbel und Küchen (BVDM) haben wir den Einrichtungsmarkt tiefgreifend analysiert und unser Angebot darauf nicht nur angepasst, sondern neu ausgerichtet. Das Ergebnis sind zwei fokussierte Messeformate, die sich eng an den Anforderungen des jeweiligen Einrichtungssegments orientieren und genau den Nerv der Zeit treffen“, so Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse. „Wir haben unsere traditionsreiche imm cologne fit für die Zukunft gemacht und werden mit der idd cologne ein ebenfalls spezialisiertes Eventformat launchen. Wir sehen uns als Wachstumsmotor der Branche, stehen für Vertrauen und Verlässlichkeit und zugleich für Inspiration und tragfähige Zukunftsperspektiven.“

„Zwei zielgerichtete Messeformate, ausgerichtet auf die aktuellen Marktanforderungen“

VDM-Präsident Leo Lübke begrüßt die Neuausrichtung: „Die beiden neuen Messekonzepte, die wir gemeinsam erarbeitet haben, sind speziell auf die jeweiligen Ausstellersegmente und Besuchergruppen zugeschnitten. Wir freuen uns sehr, dass unsere Branche schon im kommenden Herbst wieder ihre Neuheiten in Köln präsentieren wird. Führende Premiumhersteller haben ihre Teilnahme bereits angekündigt. Als größte Möbelnation in Europa brauchen wir diese zentralen Branchenschauen, um uns im Wettbewerb zu positionieren.“

„imm cologne und idd cologne aktivieren den Handel zielgerichtet“

Markus Meyer, Präsident des BVDM, ergänzt: „Messen stehen für Erneuerung und Innovation. Dies gilt nicht nur für die ausgestellten Produkte, sondern auch für die Messen selbst. Nach vielen erfolgreichen Jahren haben sich in den letzten Jahren Erwartungen und Ansprüche an Messen maßgeblich verändert. Diese Entwicklung machte auch nicht vor der imm cologne halt. Wir sind überzeugt, dass die Möbelbranche eine starke Leitmesse braucht und selbige uns viele Möglichkeiten des Handelns und der Interaktion bietet. Aus diesem Grund unterstützen wir alle Initiativen, welche der Branche mit einer Leitmesse dienlich sind. Wir blicken mit Spannung auf die interior design days 2025 sowie die imm cologne 2026.“

Save the Dates:

idd cologne: 26.–29. Oktober 2025

imm cologne: 20.–23. Januar 2026

Hybrid Interior Design auf der ORGATEC: 27.–30. Oktober 2026

Weitere Informationen finden Sie unter www.imm-cologne.de

Quelle: Koelnmesse