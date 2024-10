COR: Wohnspezialist zeigt Workspace Neuheiten auf Orgatec

Die Evolution des Büros ist offensichtlich: Sie verlangt nach agilen Möbelkonzepten und hybriden Workspace Zonen. Dabei braucht es in der zunehmend digitalen (Arbeits-)Welt mit teils nonterritorialen Arbeitsplätzen wohnliche und anpassungsfähige Lösungen. Und wo gelingt das Kollaborieren der Zukunft besser als auf komfortablen Sitzmöbeln? Das hat auch das familiengeführte Unternehmen COR längst erkannt und überträgt bereits seit rund 30 Jahren seine Kompetenz aus dem Wohnpolster- in den Workspace-Bereich.

Weich, wohnlich, beweglich: Jalis Flow, Design: Jehs+Laub

Mit Jalis Flow ist es der Premiummarke gelungen, das archetypische Design des geknickten Kissens in den Contract Bereich einzubringen. „Einladend auf einem Kissen zu sitzen, sollte der Öffentlichkeit nicht vorenthalten werden“, kommentiert das Stuttgarter Designer-Duo Jehs+Laub seinen Entwurf für COR und fährt fort: „Jalis Flow ist eine Weiterentwicklung des modularen Jalis Sofas, das bereits erfolgreich im Wohnbereich funktioniert.“ Nur hat Jalis Flow eine geringere Sitztiefe von 59 cm und ist wie geschaffen für den flexiblen Einsatz in großen, offenen Räumen. Denn Konfigurationen in S- oder C-Form sind genauso möglich wie unendlich lange Schlangenlinien oder Nester für den geschützten Rückzug. Jedes Sitzelement lässt sich dabei in der Rückenhöhe variieren: ganz ohne Rücken, mit niedriger oder hoher Rückenlehne. Sowohl fixe als auch höhenverstellbare Beistelltische sowie Stromanschlüsse sind eine wählbare Option. „Jalis Flow vereint grundlegende aktuelle Ansprüche in sich: die Weichheit und Wohnlichkeit im Objektbereich durch die archetypische Kissenform, gepaart mit einem hohen Maß an Flexibilität der einzelnen Sitzelemente, die jederzeit umgruppiert werden können“, resümiert Leo Lübke, geschäftsführender Gesellschafter COR.

Floater System: unprätentiöser Charme und feine Details; Design: Pauline Deltour

Ein echter Teamplayer im Büro wie im Home Office ist Floater. Einst als Sofasystem gestartet wird die Kollektion mittlerweile um Schreibtische und Panels ergänzt, die Konfigurationen als Work Lounges möglich machen. Umrandet, auf Gleitern, Rollen oder Füßen kommt nun auch ein U-Panel daher, das nicht nur als Sichtschutz für den Drucker oder Storage Space im Büro dient. Mit zusätzlichen Modulen wie Kleiderstangen und Regalen verwandelt es sich mühelos in eine Garderobe oder private Kaffeebar. Ein weiteres Panel als L-Winkel – ebenso auf Rollen, Gleitern oder Füßen erhältlich – ist ganz frei im Raum einsetzbar. Es kann aber genauso gut an Tische angedockt werden und schafft im Handumdrehen einen Rückzugsort für konzentriertes Arbeiten.

Individuelle Lösungen für einen nachhaltigen Workspace

Auf über 150 m² Standfläche zeigt COR auf der Orgatec, wie das veränderte Nutzungsverhalten in der Arbeitswelt mit wohnlichen Sitzmöbeln umgesetzt werden kann – nämlich frisch und innovativ.

Nicht nur mit zeitstabilen Entwürfen, auch mit seiner vollstufigen Produktion am Standort Rheda-Wiedenbrück gelingen COR Customized Solutions für die Ausstattung individuell gestalteter Räume. Projektbezogene Anforderungen lassen sich flexibel und zeitnah umsetzen, liefern kreativen Spielraum für Architekten und Inneneinrichter. Das bestätigen Referenzen weltweit: unter ihnen American Express USA, Deutsche Bank London, LinkedIn Toronto, Netcloud Winterthur und Google NYC ebenso wie die Telekom mit ihren Flagship Stores in Hamburg und Düsseldorf.

Orgatec 2024

22. bis 25. Oktober 2024

9 bis 18 Uhr

Halle 5.2, G030

Quelle: COR