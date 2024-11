Kind + Jugend setzt Zeichen für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Koelnmesse hat die Kind + Jugend in Zusammenarbeit mit der Diakonie Michaelshoven eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Die Aussteller der diesjährigen Kind + Jugend spendeten nach Messeschluss mehr als 100 Produkte, die an die Diakonie Michaelshoven übergeben wurden. Die Initiative markiert den Beginn einer langfristigen Partnerschaft, die soziale Projekte in der Region stärkt und gleichzeitig den bewussten Umgang mit Ressourcen in den Fokus rückt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer Spende die wichtige Arbeit der Diakonie Michaelshoven unterstützen können. Die Zusammenarbeit ist für uns ein bedeutender Schritt, und wir sind froh, dass die Spenden direkt in der Region ankommen. Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Aussteller, die ihre Produkte für diese Aktion bereitgestellt haben“ so Jörg Schmale, Director der Kind + Jugend.

Die Sachspenden wurden auf zwei Wegen verteilt: Ein Teil der Produkte wird im fairstore in der Kölner Südstadt zu erschwinglichen Preisen verkauft. Die Stores bieten nicht nur ein nachhaltiges Einkaufserlebnis, sondern schaffen auch Arbeitsplätze für Menschen, die auf dem regulären Arbeitsmarkt nur schwer Fuß fassen können. Die Erlöse fließen in Projekte der Diakonie Michaelshoven, die benachteiligten Menschen zugutekommen. Der andere Teil der Spenden wird direkt an bedürftige Familien und Einzelpersonen verteilt, die von der Diakonie betreut werden – sowohl stationär als auch ambulant.

„Wir sind dankbar, dass die Koelnmesse und die Kind + Jugend uns mit dieser Aktion unterstützen. Denn jeder Einkauf sowie Sachspenden für die fairstores helfen uns, das Projekt weiterhin zu ermöglichen und vielen Menschen eine neue Lebensperspektive zu bieten“, so Judith Seuser von der Stiftung der Diakonie Michaelshoven einfach. helfen.

Quelle: Koelnmesse