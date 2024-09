Kind + Jugend bestätigt ihre Position als globale Leitmesse für Baby- und Kleinkindausstattung

Intensives Networking, pulsierendes Business und frische Impulse: Die Kind + Jugend bot vom 3. bis 5. September ein in jeder Hinsicht erfolgreiches Messerlebnis für Aussteller und Fachbesuchende aus aller Welt und festigte erneut ihre Rolle als internationale Leitmesse der Baby- und Kleinkindausstattungsbranche.

Kind + Jugend als Taktgeber der globalen Branche

Die Präsenz und Rückkehr namhafter Aussteller bestätigten die internationale Bedeutung der Kind + Jugend als zentralen Branchentreffpunkt. Die Messe sendete mit 912 Ausstellern aus 43 Ländern nicht nur ein positives Signal an die gesamte Branche, sondern überzeugte auch auf Seite der Besuchenden. Rund 15.000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher aus 115 Ländern nutzten die Gelegenheit, um sich die neusten Produkte und Innovationen vor Ort anzusehen, Kontakte zu knüpfen und Geschäfte abzuschließen.

„Die lebhafte Atmosphäre in den Messehallen sowie die positive Resonanz unserer Kundinnen und Kunden unterstreichen die erfolgreichen Zahlen. Die Kind + Jugend hat auch in diesem Jahr wieder gezeigt, dass sie für die weltweite Branche als Business- und Innovationsplattform unverzichtbar ist“, betont Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse GmbH.

Mit der Verleihung des „Innovation Award“ und der Zusatzauszeichnung „Midwives‘ Choice“, der begleitenden Sonderschau sowie einem fachlich breit gefächerten Vortragsprogramm ermöglichte die Kind + Jugend den Besuchenden einen umfassenden Überblick über Neuerungen, künftige Trends und Innovationen aus Industrie und Handel. Expertinnen und Experten aus dem In- und Ausland nutzten auf dem Trend Forum die Gelegenheit, einem interessierten Fachpublikum neueste Studien und Analysen zu präsentieren, Geschäftsmodelle zu erläutern und Best Practices vorzustellen.

„Wer wissen will, was morgen in den Kinderzimmern aller sieben Kontinente steht, der muss zur Kind + Jugend kommen. Neue Produkte und Trends werden in Köln als erstes präsentiert. Hier wird die Zukunft der Branche gestaltet“, so Jörg Schmale, Director der Kind + Jugend.

Zu den Toptrends der diesjährigen Kind + Jugend zählten multifunktionale, alltagserleichternde sowie mitwachsende Produkte, Ergonomie und smarte Technik, die die Sicherheit der Kinder erhöhen. Ein zentraler Fokus lag außerdem nach wie vor auf Nachhaltigkeit. Immer mehr Produkte werden aus recycelten Materialien gefertigt. Einige Hersteller bieten sogar Programme für Re- und Upcycling an.

Messe punktete mit neuen und weiterentwickelten Formaten

Die Kind + Jugend setzte in diesem Jahr auf bewährte Formate wie die Start-up Area und die Fläche der Young Innovators sowie auf neu konzipierte Elemente, die an allen drei Messetagen großen Anklang fanden. Zum einen feierte der Neuheiten-Parcours, der einen kompakten Überblick über die spannendsten Produktneuheiten des Jahres bot, seine Premiere, zum anderen gab es eine neue Networking-Zone, die noch mehr Raum und Gelegenheit für persönlichen Austausch und Geschäftsabschlüsse schuf.

Die Entscheidung, die Tagefolge der Messe auf Dienstag bis Donnerstag zu ändern, wurde von Ausstellern und Fachbesuchern gleichermaßen positiv aufgenommen und trug zu einem erfolgreichen Messeverlauf bei.

Zusätzlich engagierte sich die Messe in sozialen Projekten: Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Koelnmesse wurden in Kooperation mit der Diakonie Michaelshoven 100 Produkte für wohltätige Zwecke gespendet.

Die Kind + Jugend 2024 in Zahlen

An der Kind + Jugend 2024 beteiligten sich 912 Unternehmen aus 43 Ländern, davon 90 Prozent aus dem Ausland. Darunter befanden sich 88 Aussteller aus Deutschland sowie 824 internationale Aussteller. Schätzungen für den letzten Messetag einbezogen, wurden zur Kind + Jugend 2024 rund 15.000 Besucherinnen und Besucher aus 115 Ländern gezählt. Der Auslandsanteil lag auf Seiten des Fachpublikums bei rund 77 Prozent. lle Zahlen sind nach den Richtlinien der Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen (FKM) berechnet.

Im kommenden Jahr findet die Kind + Jugend von 9. bis 11. September 2025 statt.

Nähere Informationen zur Kind+ Jugend finden Sie unter www.kindundjugend.de

Quelle: Koelnmesse