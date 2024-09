„area30“ – Hotspot der Branche im Herzen des „Küchenherbst 2024“

Die dreizehnte Ausgabe der area30 vom 21. bis 26. September 2024 steht fast unmittelbar vor der Tür und bereits heute ist absehbar, dass diese zentrale Geschäftsplattform der Küchenbranche die Erwartungen erfüllt, wenn nicht sogar übertrifft: Mit den meisten Ausstellern und Marken an einem Ort, der damit verbundenen größten Neuheitendichte und natürlich dem stärksten Besucherzuspruch wird die area30 sicher das bedeutendste Ereignis innerhalb des diesjährigen Küchenherbst Ostwestfalens, welcher inzwischen tausende Fachleute aus der ganzen Welt anlockt und über die Angebote der kommenden Saison entscheidet.

Nahe der Abfahrt Nr. 30 der Autobahn A30 liegt das Messezentrum der area30 mit der „innovation area“, der „stage“, der „outdoor area“ und vis-a-vis dem Ausstellungspavillon „cube30“ sowie unzähligen Parkmöglichkeiten inklusive Shuttle-Transfers. Dank erfolgreich etablierter USPs der Veranstaltung, aufmerksamstarken Kommunikationsaktivitäten und intelligenten Kampagnen zur Besuchergenerierung von Veranstalter Trendfairs sowie dessen Ausstellern werden 2024 erneut weit über 13.000 Fachleute von Kanada bis Neuseeland als Messegäste erwartet.

„Wir profitieren von dem zentralen Standort der area30 und erreichen das gewünschte Fachpublikum. Das Konzept ist dabei ebenso innovativ wie hochwertig. Die area30 plus cube30 und der Küchenherbst sind für uns Garanten für Neukunden, ein Treffpunkt mit unseren Kunden und wichtig zum Netzwerken innerhalb der Branche” – davon ist Uwe Steinhorst, Vertriebsleiter Küche Österreich, Deutschland, Benelux bei Walden, überzeugt.

Dieser „Run“ zieht bekanntermaßen Jahr für Jahr die entscheidenden Player in der Küchenbranche auf diese Messe. Hersteller von Küchenmöbeln sowie Anbieter von Spülen, Armaturen, Absaugsystemen, Accessoires, Elektrogeräten und IT bzw. Software begrüßen dann ihre Messegäste in angenehmer Wohlfühlatmosphäre. Mit dabei sein werden die bekannten Namen AKP, Berbel und Der Kreis, Dinger Stone und Falmec, Hansgrohe und Küchentreff, Midea und Naber, Novy und Oranier, Quooker und Samsung, Schock und Strasser Steine sowie Systemceram. Logischerweise bildet die Auswahl nur einen Bruchteil der Ausstellerseite ab. Auch Cyncly und SHD stehen hier ‚nur‘ stellvertretend für viele andere Dienstleister, insbesondere aus der IT.

Albrecht Arenz, geschäftsführender Gesellschafter der Zülpicher Softwareschmiede Dein-Konfigurator, meint dazu: „Die area30 bietet uns das ideale Umfeld, unsere außerordentlichen Software-Lösungen zu präsentieren. Wir erreichen über sechs Messetage hinweg unsere wichtigsten Geschäftskontakte und bauen unser Netzwerk aus. Wir genießen das professionelle Umfeld, denn so können wir uns auf unsere Geschäfte konzentrieren. Neben dem Business bleibt ausreichend Zeit für den Austausch unter Kollegen.“

So finden gerade Softwarehäuser im Löhner Messezentrum der Trendfairs ganz offensichtlich ihr Zuhause – nicht zuletzt geht auch in modernen Küchen und deren Zubehör ohne Daten und deren Management nichts mehr! Zudem wird 2024 die überraschende Anzahl innovativer Präsentationen aus den Bereichen E-Geräte, Wasser, Arbeitsplatten und Zubehör ins Auge fallen. Nicht zu vergessen sind natürlich die Eye-Catcher vor Eintritt der Besucher auf die Messe: Gemeint sind jene Aussteller, die mit ihrem Profil und Produktportfolio für die „outdoor area“ prädestiniert sind. Bei dieser Outdoorküchenshow wird es fünf Präsentationen geben – für DVA, Garant, Grohe, Jäschke und Koqoon.

Einzigartiger trade place findet auf der innovation area statt: Hier werden Produkte und Leistungen gezeigt, die impulsgebend und zukunftsweisend für die Branche sind. Die area30 ist ein Anziehungspunkt für Produktlaunches, Networking und die Schaffung von Synergien, alles an einem idealen Ort, um erfolgreiche Geschäfte zu ermöglichen. Besucher können auf der zentral positionierten „stage“ vom 22. bis. 24. September Spitzenvorträgen, Paneldiskussionen oder den „Future Talks“ erleben. Branchenweit bekannte Namen sind zu Gast und werden die Zuhörer in ihren Bann ziehen: wie Barbara Busse, Katrin de Louw, Christiane Pauli oder Yvonne Zahn, wie Ralph Steffens oder Sascha Wollschläger.



In den Talks geht es um eine fortwährend erfolgreiche Zukunft der Küchenmöbelindustrie, Elektrogerätehersteller sowie Zubehör- und Software-Lieferanten. Die Key Notes und Debatten behandeln Themen wie Küche der Zukunft, Zirkularität, Nachhaltigkeit, Social Media und Küche und den Wandel in der Kundenansprache.

Die Designagentur FUTURE+YOU hat wegweisende Vorträge und Expertentalks zur Zukunft der Küchenindustrie vorbereitet, in denen die Themen ‘Kitchen Futures’ mit Designtrends und Küchenlayouts, ‘Food Futures’ und ‘Material Futures’ beleuchtet werden.

Inspirierend und impulsgebend referiert Katrin de Louw (im Bild oben) über Designtrends und Ideen für Hersteller und Handel. Es geht um handfeste und sofort umsetzbare Farb- und Designtrends, interessante, neue Produktideen bis hin zu inspirierenden Visionen für die Einrichtung von morgen.

Das Programm der stage kann bereits heute auf der Webseite eingesehen werden unter: https://www.area-30.de/alles-ueber-die-messe/innovation-area/programm-stage/

Zur angesprochenen, sich nachhaltig entwickelnden Community Area gehören auch entspanntes Wohlfühlen, direktes Kommunizieren auf Augenhöhe, persönliche Begegnungen, zahlreiche Services und nicht zuletzt das vertrauensvolle Zusammenspiel aller Akteure. „area30 for friends“ wäre sicher eine vergleichbar gute Charakterisierung dieser seit vielen Jahren erfolgreichen Fach für Küchenstudios, den Küchen-Fachhandel, Verbundgruppen, die Großfläche sowie Projektanten und Architekten. Der Countdown für 2024 läuft nun bald ab und mit Spannung darf das Opening am 21. September erwartet werden.

Zahlen & Fakten

Produktgruppen

Abfallsysteme, Accessoires, Akustik, Arbeitsplatten, Armaturen, Badmöbel, Bänke, Dienstleistungen, Dunstabzüge, Elektrohausgeräte, Esszimmermöbel, Fachpresse, Hauswirtschaftsraum, Innenausbau, Institutionen / Verbände, Kooperationspartner, Küchenmöbel, Licht, Medien und Verlage, Möbel, Nischenrückwände, Outdoorküchen, Outdoormöbel, Smart Home, Software / IT, Spülen, Stühle, Tische, Zubehör, Zulieferer

Termin

21. bis 26. September 2024

Weitere Informationen finden Sie unter www.area-30.de

Quelle: © 2024 trendfairs GmbH