Einmalige Eröffnungsaktionen bei den Janser Eröffnungstagen – zuschlagen lohnt sich!

Ab sofort können im MAPEI Abhollager in Brunn am Gebirge nicht nur MAPEI Produkte abgeholt werden, sondern auch die Qualitätswerkzeuge der Firma Janser.Feiern Sie mit uns die Eröffnung des Janser Fachmarktes am 12. & 13. September von 09:00–17:00 Uhr:

⭐️ Produktvorführungen:

Bearbeitung und Verlegung von Großformatfliesen

Schleif- und Absaugtechnik

Effiziente und schnelle Sanierung mit dem Mapelight Thermo-System

⭐️ einmalige Eröffnungsaktionen:

10 % Rabatt auf alle Janser Produkte

30 % Rabatt bei Janser auf Knieschützer FENTO ORIGINAL

Janser Rührwerk R1600N zum sensationellen Hammerpreis von € 99,90 beim Kauf einer Palette Ultraplan Maxi, Ultraplan Eco Xtra, Keraflex Maxi S1 Zero oder Topcem Pronto

MAPEI Cleaner H gratis zu jeder Janser Bestellung

Weitere Informationen finden Sie unter www.mapei.at

Quelle: MAPEI