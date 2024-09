Trends und Entwicklungen der Gebäudetechnik im Fokus – Events der ISH 2025

Ein hochwertiges Eventprogramm begleitet die Innovationen. Kongresse, Fachvorträge, Sonderareale und thematische Führungen geben einen umfassenden Einblick in die Zukunft der Gebäudetechnik und ihre Rolle im globalen Klimaschutz.

Die Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft ist der nationale und internationale Treffpunkt für Experten und Entscheider aller am Bau Beteiligten. Unter dem Motto „Lösungen für eine nachhaltige Zukunft“ bietet die ISH 2025 ein abwechslungsreiches Programm, das die Innovationen und Trends der SHK-Branche in den Mittelpunkt stellt. Zu den Highlights zählen eine internationale Wasserkonferenz, ein spannender Innovations-Hub für den Branchennachwuchs, geführte Thementouren und exklusive Sonderareale, die neue Maßstäbe für die Gestaltung moderner Gebäude setzen.

Conferences & Talks

Das UN-Nachhaltigkeitsziel Nr. 6 setzt sich für sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen für alle ein. Auf der neu ins Leben gerufenen “Value of Water Conference”, die die Messe Frankfurt gemeinsam mit dem Handelsblatt am 17. und 18. März 2025 im Congress Center der Messe Frankfurt veranstaltet, treffen sich Experten aus der Sanitär-, Immobilien- und Wohnungswirtschaft sowie politische Entscheidungsträger, Vertreter von Kommunen und internationalen Delegationen, Nichtregierungs- und Entwicklungsorganisationen. Gemeinsam werden sie globale Innovationen und Best Practices im Bereich Wassermanagement und Hygiene in und am Gebäude diskutieren, um die Verwirklichung dieses Ziels zu beschleunigen.

Ob mehr Nachhaltigkeit, Transformation im Wärmesektor oder Reduzierung von Treibhausgasen – die Branchen im Gebäudesektor sind mit gewaltigen Aufgaben konfrontiert. Die hochkarätig besetzte „Building Future Conference“ im Portalhaus der Messe Frankfurt ist Treffpunkt für Fachleute aus Politik und Kommunen, der Immobilien- und Wohnungswirtschaft, Energieversorger sowie für Planer, Architekten und Projektentwickler. Ziel der Konferenz ist es, gemeinsam Strategien zu entwickeln, die nachhaltige Bau- und Energiekonzepte voranbringen und somit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und zur Ressourcenschonung leisten. Die Building Future Conference wird von der Messe Frankfurt gemeinsam mit den Partnern Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH), dem Fachverband Gebäude-Klima (FGK) der Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie (VdZ), dem Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima (ZVSHK) und weiteren Branchenverbänden auf nationaler sowie internationaler Ebene organisiert.

Intelligente Gebäudesteuerung ist auch für die Immobilienbetreiber und -eigentümer, TGA-Planer, Facility Manager und Kommunen ein wichtiges Thema. Die Digitalisierung der Branche, Einsatzbereiche und Anwendungsbeispiele stehen im Mittelpunkt der Kurzvorträge auf dem Immobilien Forum in Halle 11.1. Der Fachverband Automation + Management für Haus + Gebäude im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA AMG) und der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung (BTGA) organisieren den Treffpunkt für Wissenstransfer und Networking.

Die Entwicklung von Strategien, um energieeffiziente und nachhaltige Gebäudekonzepte zu fördern, steht im Fokus von zwei weiteren Konferenzen, die im Rahmen der ISH bereits Tradition haben. Zum einen findet auf dem Messegelände wieder der „Deutsche Energieberatertag“, veranstaltet von Econsult, statt. Zum anderen bietet der Kongress „House of Energy“ der gleichnamigen Institution aus Hessen wichtige Impulse. Zudem wird es erstmals auf der ISH eine Exhibitor Stage geben, in deren Mittelpunkt Ausstellervorträge stehen.

Die Design Plaza in Halle 3.1 ist der zentrale Ort für Interior Design, aktuelle Trends und Zukunftsperspektiven der Sanitärbranche. Das abwechslungsreiche Programm mit Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Gesprächsrunden gestalten verschiedene Partner. Dazu gehören die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS), der Industrieverbund VDMA Sanitärtechnik und -design sowie die Medienpartner World Architects, Stylepark und Architonic. Darüber hinaus ist die Design Plaza Startpunkt für geführte Messerundgänge und ein Zentrum für Austausch und Vernetzung.

Awards

Neueste Entwicklungen und zukunftsweisende Ideen in Verbindung mit wegweisendem Design stehen im Mittelpunkt des Designplus Award powered by ISH. Die renommierte Auszeichnung wird von der ISH in Kooperation mit der Architektur und Designplattform Stylepark vergeben und würdigt herausragende Innovationen und nachhaltige Designs in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikbranche. Aussteller können sich in den Kategorien „Water & Efficiency +“, „HVAC & Sustainability +“, „Smart & Control +“, „Design & Innovation +“ bewerben. Neu sind die beiden Kategorien „Sustainable Exhibition Stand +“ und „Young Innovators +“. Die Preisträger werden über den gesamten Messezeitraum in einer Ausstellung zu sehen sein und profitieren von internationaler Aufmerksamkeit und der Chance sich als Vorreiter in der Branche zu positionieren. Die Preisverleihung findet am ersten Messetag statt.

Bewerbungen sind ab Herbst möglich. Weitere Informationen zur Teilnahme und dem Bewerbungsprozess unter: www.ish.messefrankfurt.de/designplus

Herausragende Produkte stehen auch im Fokus des ZVSHK Produkt Awards. Der Verband verleiht auf der ISH 2025 erneut den Design-Preis „Badkomfort für Generationen“. Eine Expertenjury wählt aus allen Einreichungen die Gewinner aus.

Special Areas

Das Sonderareal „SPAs, Pools & Wellness“ in Halle 3.1 ist die Anlaufstelle für alle, die sich für die neuesten Trends und Innovationen im Bereich Schwimmbäder und Wellness interessieren. Auf der exklusiven Plattform zeigen Hersteller ihre Projekte und Lösungen sowohl für den öffentlichen als auch den privaten Schwimmbadbereich. Unterstützt wird dieses Areal vom Bundesverband Schwimmbad und Wellness (bsw) sowie von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB).

Ein weiteres Sonderareal „Public, Care Sector Bathrooms & Clean Water“ in Halle 3.0 widmet sich dem Thema öffentliche Sanitärräume und Pflegebäder für Krankenhaus- und Pflegeeinrichtungen wie auch der hygienischen Trinkwasserversorgung. Das interessierte Fachpublikum erfährt hier ebenfalls mehr über Lösungen und Best-Practices. Das Areal unterstützen verschiedene Partner der Branche wie beispielsweise die DGfdB, die Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach (figawa) oder der ZVSHK.

2025 stellt die ISH erstmals das ganzheitliche Raumerlebnis Badezimmer in den Mittelpunkt. Dabei werden alle Gestaltungselemente, die ein Bad ausmachen, in die Betrachtung einbezogen. Gemeinsam mit dem Trendscout Frank Reinhardt zeigt die VDS bei Pop up my Bathroom in Halle 3.1 Badkonzepte und Trends, bei denen Wand-,

Boden-, Farb- und Lichtgestaltung im Einklang mit den Sanitärobjekten stehen.

Für ein verbessertes Klima in Städten sorgen begrünte Dächer und Fassaden. Wie diese umgesetzt, be- und entwässert werden, greift das Sonderareal „Green Roofs & Facades“ auf. Hierzu informieren Anbieter von Dach- und Fassadenbegrünungen, Dienstleister, Organisationen und Institutionen. Partner des Areals sind der ZVSHK, der Bundesverband GebäudeGrün (BuGG) sowie der Bundesverband für Betriebs- und Regenwasser (FbR).

Das Handwerk ist auf der ISH besonders stark vertreten und stellt die größte Besuchergruppe dar. Deshalb gibt es mit dem Treffpunkt Handwerk in Halle 6.1 eine zentrale Anlaufstelle für Handwerksbetriebe. Dazu gehört eine Speakers Corner, in der Kurzvorträge zu Themen wie Digitalisierung, Fachkräftemangel und Produktneuheiten stattfinden. Partner sind hier ZVSHK und weitere Klimahandwerksgewerke.

Im Rahmen von “Meet the Experts” bietet die ISH in verschiedenen Hallen die Gelegenheit, sich mit Branchenexperten auf speziell eingerichteten Netzwerkarealen auszutauschen, neueste Entwicklungen zu diskutieren und strategische Partnerschaften zu stärken. In Halle 3.1 präsentieren sich die Experten der Sanitärbranche. Die VDS, der VDMA Sanitärtechnik und Design sowie der VDMA Fachverband Armaturen stehen zum Expertenaustausch und Netzwerken bereit. Halle 8 widmet sich der Klima- und Lüftungstechnik. Der FGK, der Verband Deutscher Klima-Kälte-Fachbetriebe (VDKF) und der VDMA Fachverband Allgemeine Lufttechnik setzen sich intensiv mit Themen wie Luftqualität und innovativen Lösungen für Innenräume auseinander. In Halle 11.0 liegt der Fokus auf nachhaltigen Holzwärmelösungen, präsentiert von der Initiative Holzwärme und dem ZVSHK. Diese Verbände zeigen das Potenzial von Holzwärme für die Energiewende auf. Halle 11.1 rückt moderne Gebäudetechnologien und Automationslösungen in den Mittelpunkt. Der BTGA und der VDMA AMG zeigen hier ihre Expertise. Im Foyer der Halle 12.0 schließlich präsentieren der BDH, VdZ und ZVSHK ihr Wissen über eine nachhaltige Wärmewende im Gebäudesektor.

Für alle Besuchergruppen der ISH bieten die Events der ISH 2025 passgenaue Treffpunkte

ISH Festival

Das ISH Festival richtet sich insbesondere an den Nachwuchs der SHK-Branche. Junge Handwerker und Azubis finden in Halle 6.1 verschiedene Zonen und Bereiche, die ihnen jede Menge spannende Aktivitäten und Lernmöglichkeiten bieten. Ein Highlight sind die Plumbing Champions gemeinsam organisiert mit dem World Plumbing Council. Junge Handwerker aus aller Welt zeigen live, was sie innerhalb von fünf Tagen auf der ISH erreichen können. Im Anschluss wird das Ergebnis an eine soziale Einrichtung in Frankfurt gespendet, in der es eingebaut wird. Ein weiteres Highlight des Festivals wird die Creator Stage sein. Das Bühnenprogramm umfasst die Vorstellung von innovativen Ideen und viele praxisnahe Vorführungen. Ausgewählte Content Creatoren und Aussteller der ISH-Branche stehen hier zum Networking und Erfahrungsaustausch bereit. Teil des Festivals wird auch ein Erlebnisparcours sein. Hier gilt es, praktische Aufgaben von beteiligten Ausstellern zu lösen, Informationen zu sammeln und Wissen zu vertiefen. Zusätzlich zu diesem Angebot gibt es einen Fun-Parcours, der für das Plus an Spaß auf der Messe sorgt.

Im Innovations-Hub in Halle 11.1 können sich junge, innovative Unternehmen präsentieren – u.a. im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderten “Young Innovators”-Areals sowie des Start-up-Areals der VdZ. Ziel ist es, dem Branchennachwuchs den Markteintritt zu erleichtern und ihnen Zugang zu einem breiten Netzwerk neuer Kontakte zu bieten. Sie haben hier die Möglichkeit zum Networking und zur Präsentation eigener Innovationen.

Guided Tours

Die Guided Tours auf der ISH bieten Besuchern die Chance, ausgewählte Aussteller und Innovationen kennenzulernen und dabei tiefere Einblicke in die neuesten Trends und Technologien der SHK-Branche zu gewinnen. Sie sind auf spezielle Themen ausgelegt und richten sich an verschiedene Zielgruppen. Teilnehmer profitieren von schneller Orientierung und gezielter Wissensvermittlung zu aktuellen Entwicklungen der Branche.

Einen umfassenden Überblick über alle Events bietet die Website der ISH unter ish.messefrankfurt.com/events

ISH – Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft – Die Veranstaltung ISH findet vom 17. bis 21. März 2025 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ish.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt Exhibition GmbH