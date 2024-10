Marc W. Lorch präsentiert das Orgatec-Motto “CONNECT.COLLAB.CREATE.”

www.koenig-neurath.comVorstandsvorsitzender Marc W. Lorch freut sich, dass es endlich los geht. „Unser Messestand mit der Leitidee „CONNECT.COLLAB.CREATE.“ ist eine Einladung zum Wissensaustausch und Netzwerken. Als lösungsorientierter Komplettanbieter verstehen wir uns als Plattform und teilen Wissen und Ideen. So finden wir neue Wege für die Gestaltung der Arbeitskultur von morgen. Als zuverlässiger Partner begleiten wir unsere Kunden entlang ihrer Office-Journey von der ersten Analyse bis zum langfristigen Service und sorgen für einfache Prozesse“, betont Marc W. Lorch.

Nachhaltiger Messestand als Erlebniswelt

Wie dies konkret aussieht, wird auf dem 750 Quadratmeter großen nachhaltigen Messestand A010-C019 in Halle 9 erlebbar. „Im Mittelpunkt steht unser K+N IMPULSE.HUB, in dem wir täglich Themen und Impulse rund um die Arbeitswelt der Zukunft moderieren. Als SpeakerInnen und ImpulsgeberInnen präsentiert wir kreative Köpfe aus den Bereichen Design und Architektur bis zur Zukunftsforschung, New Work und Künstliche Intelligenz,“ erläutert Marc W. Lorch. Als Produkthighlights werden das neue modulare und ressourcenschonend produzierte Regalsystem ACTA.PRO sowie die wohnliche Loungeserie NET.WORK.PLACE Wave vorgestellt. Ergänzt wird der Messeauftritt mit der Vorstellung der erweiterten, digitalen Beratungstools K+N WORK.CULTURE.MAP und K+N STYLE.FINDER, mit denen die individuelle Arbeitskultur visualisiert und in ganzheitliche Raumszenarien übersetzt wird. Des Weiteren stellt unsere Designerin Carolina Meseguer Girbés die Ergebnisse der Kooperation mit der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd vor und zeigt, wie der gegenseitige Austausch von Ideen die Produktentwicklung inspiriere.

Besonderen Fokus legt König + Neurath auf die Nachhaltigkeit, die seit den 90er Jahren ein essenzieller Part der Unternehmensstrategie ist. Dies spiegelt sich nicht nur in der Gestaltung mit Biophilic Design wider, sondern auch in der Auswahl der Materialien wie feuchtigkeitsregulierende Moosoberflächen oder Stoffen aus 100% recyceltem Polyester. „Zum ersten Mal präsentieren wir auf der ORGATEC eine innovative, nachhaltige Alternative für die Polsterung von Sitzmöbeln, die den Sitzkomfort vorgestellt. Das gesamte Standkonzept basiert auf dem zirkulären Wirtschaften. Alle Möbel, Leuchten, Vorhänge und Bodenbeläge verwenden wir nach der Messe in unserem WORK.CULTURE.CAMPUS in Karben oder in unseren Niederlassungen wieder. Die eingesetzten Materialen bestehen bereits aus recycelten Stoffen oder können problemlos sortenrein in den Kreislauf zurückgeführt werden,“ sagt Marc W. Lorch. „Besuchen Sie uns und erleben Sie Welt von König + Neurath in all seinen Facetten. Lassen Sie sich von unserem Spirit für nachhaltige Arbeitswelten anstecken.“

Quelle: KÖNIG+NEURATH