ORGATEC 2024: Mit Neukonzept in die Zukunft der Arbeit

Mit neuem Hallenkonzept, kompakter Laufzeit und themenbasierten ‚Focus Areas‘ bietet die ORGATEC 2024 spannende Einblicke und interaktive Plattformen für den Austausch über die Entwicklungen in der Arbeitswelt. Das Work Culture Festival bildet einen zusätzlichen Höhepunkt und gibt kreativen Denkanstößen Raum. Viele renommierte Unternehmen und Interessierte aus der Branche haben ihre Teilnahme bereits zugesagt, um die gebotenen Innovationen und Lösungen zu erleben. Ein Event voller Impulse und neuer Perspektiven wartet auf die Besuchenden.

„Wir freuen uns, mit dem neuen Messekonzept die ORGATEC 2024 als zentrale Plattform für Innovationen und Trends weiter zu stärken. Die Veranstaltung wird erneut entscheidende Impulse für die Arbeitswelt der Zukunft setzen“, erklärt Thomas Postert, Director der ORGATEC.

„Unser Ziel ist es, die Zukunft der Arbeit greifbar zu machen und gleichzeitig den Austausch zwischen führenden Unternehmen, Fachbesuchenden und Branchenfachleuten auf ein neues Niveau zu heben. Mit den neu gestalteten ‚Focus Areas‘ und innovativen Formaten wie dem Work Culture Festival schaffen wir inspirierende Erlebnisse und bieten einen umfassenden Blick auf die Entwicklungen und Trends der Arbeitswelt von morgen.“

Focus Areas und weitere Highlights

Die ‚Focus Areas‘ sind im Zentrum der Halle manifestiert und bieten Einblicke in Trends und Entwicklungen zur Zukunft der Arbeit. Um diese Highlight-Flächen positionieren sich Aussteller, die Produkte und Lösungen zum jeweiligen Fokus-Thema präsentieren. Mit diesem Marktplatzkonzept schafft die Messe eine optimierte und themenorientierte Besucherführung, eine erweiterte Ausstellungsfläche und bietet viel Raum für Inspiration und Austausch.

Die zentral platzierten ‚Focus Areas‘ verdeutlichen aktuelle Branchentrends und werden gemeinsam mit hochkarätigen Partnern gestaltet. Die thematische Vielfalt reicht von zirkulären Biomaterialien und Mixed Reality-Installationen bis hin zu zukunftssicheren Lösungen im Bürogebäudemanagement. Diese Bereiche bieten sowohl Inspiration als auch praktische Einblicke und wertvolle Netzwerkmöglichkeiten für alle Teilnehmenden.

Zu weiteren Highlights gehören die Projekte #Bauspiel und #BlindDate. Die einzigartige Design-Challenge #BlindDate feiert auf der ORGATEC Premiere und fördert kreative Prozesse ohne Vorurteile und stellt Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt des Designs. Am 22.10.2024, dem ersten Messetag der ORGATEC, werden die fertigen Designs um 16:00 Uhr im #BlindDate Pavillon in Halle 4.2. des Kölner Messegeländes vorgestellt und die Identitäten der Wettbewerbsteilnehmenden enthüllt.

Das Projekt #Bauspiel zeigt eindrucksvoll, wie alte Strukturen durch kreative Ansätze neu belebt und umgestaltet werden können. Das Projekt lädt dazu ein, Architektur als lebendigen Prozess zu begreifen, bei dem Ästhetik und Funktionalität durch emotionale Aspekte ergänzt werden.

Zudem wird #TheCircularHouse auf der ORGATEC 2024 neue Maßstäbe für nachhaltige Büro- und Arbeitswelten setzen. Die 500 m² große Plattform dient als Schauplatz für zirkuläre Transformationen und bietet Zugang zu wertvollen Ressourcen und Partnerschaften.

Überblick über Touren und Kongresse

Am 22. Oktober stehen auf der ORGATEC 2024 spannende Einblicke in die Zukunft der Arbeitswelt auf dem Programm. Der Thementag “Agile Arbeitswelt“, organisiert vom DGB-Bildungswerk NRW, widmet sich dem Zusammenspiel von KI und agilen Arbeitsmethoden. Besuchende können an interaktiven Workshops und Diskussionen teilnehmen und auf einem Messerundgang innovative Best-Practice-Ansätze entdecken. Parallel dazu findet der workplace-Kongress im Konrad-Adenauer-Saal, Congress Centrum Nord, statt, ausgerichtet von der FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH. Im Fokus stehen hier zukunftsfähige und hybride Büroarbeitswelten, die attraktiv und produktiv gestaltet sind. Zielgruppen sind Facility Manager, Planungsabteilungen, Office Planer, Architekt:innen und HR-Verantwortliche. Beide Veranstaltungen bieten wertvolle Einblicke und konkrete Beispiele für moderne Arbeitsumgebungen.

Work Culture Festival

Das Programm der ORGATEC 2024 bietet neben den Focus Areas und interaktiven Workshops sowie Kongressen auch das Work Culture Festival, konzipiert und organisiert vom Industrieverband Büro und Arbeitswelt e. V. (IBA), dem ideellen Träger der ORGATEC. Internationale Expert:innen aus den Bereichen Architektur, Design, Kultur, New Work, HR und Trendforschung widmen sich in spannenden Keynotes, anregenden Podiumsdiskussionen, interaktiven Workshops und Ausstellungen den aktuellen Fragen und Herausforderungen moderner Arbeitswelten. Drei zentrale Perspektiven stehen dabei im Fokus: TEAM – Wie können wir Gemeinschaften schaffen, die gemeinsam unsere Ziele verfolgen? IMPACT – Wie lässt sich die soziale Wirkung unserer Arbeit maximieren und die Umweltbelastung minimieren? LIFE – Wie können wir Gesundheit und Wohlbefinden fördern?



Mit über 100 internationalen Speakern, darunter Sascha Lobo, Ralf Rangnick und Jette Hopp, wird das Festival wertvolle Impulse zur Transformation der Arbeitswelt liefern. Neben den Bühnen erwarten die Besuchenden auch thematische Ausstellungen. Weitere Informationen sind in der Event-Datenbank zu finden.

Breites Ausstellerfeld und hochkarätige Fachbesuchende

Auch dieses Jahr wird die ORGATEC durch ein hochwertiges Ausstellerfeld geprägt. Zahlreiche Branchengrößen aus den Segmenten Boden, Beleuchtung, Möblierung und Akustik zeigen innovative Lösungen, die die Arbeitswelt von morgen formen. Der Fokus dieser Präsentationen liegt auf der Schaffung attraktiver Büro-, Administrations- und Hospitality-Flächen, die Teamarbeit, Austausch und soziale Interaktion fördern. Dabei verabschieden sich starre Arbeitsplätze zunehmend zugunsten flexibler Räume, die kreative und flexible Arbeitsweisen unterstützen. Eine vollständige Liste der teilnehmenden Aussteller ist im Ausstellerverzeichnis zu finden.

Neben den Ausstellern wird auch auf Besucherseite eine starke Beteiligung unterschiedlicher Branchen erwartet. Interior Professionals, Immobilienbranche, Corporate VIPs. Fachhandel & Verbundgruppen haben ihre Teilnahme angekündigt. https://www.orgatec.de/die-messe/orgatec-2024/besucher/

Tickets für die ORGATEC

Tickets für den Besuch der ORGATEC sind unter https://orgatec2021-de.koelnmesse.net/die-messe/tickets/tickets-kaufen/ erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.orgatec.de

Quelle: Koelnmesse