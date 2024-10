ambiente – Design im Fokus! Interior Looks setzt namhafte Möbel- und Einrichtungsmarken in Halle 3.1 prominent in Szene

Die Marken sind damit Teil des Interior Design-Angebots der Ambiente in synergetischer Nachbarschaft zu den Anbietern für Office Design & Solutions in der gleichen Halle. Ein plakatives Raumkonzept regt den Austausch zu modernen Lifestyle-Sortimenten und neuen Einrichtungslösungen an. Damit wird die Halle 3.1 noch einmal mehr zum Design-Hub für Interior Designer*innen, Innenarchitekt*innen und Objektausstatter*innen von öffentlichen Räumen, Hotels oder Restaurants.

„Wir starten zur Ambiente 2025 mit einem exklusiv gestalteten Markenareal in der Halle 3.1 für Premiumanbieter aus der Möbel- und Einrichtungsbranche. Unser Ziel hier ist klar: neue Geschäftspartnerschaften eröffnen und Neukontakte aus aller Welt mit dem Fokus auf die Wachstumsfelder Hospitality und Contract Business fördern“ , erklärt Yvonne Engelmann, Leiterin Ambiente Living, Giving, Working. Schließlich ist die Ambiente für das Objektgeschäft der zentrale internationale Handelsplatz und in ihrer Internationalität auf Besucherseite unerreicht. Im Februar 2025 sind in Frankfurt unter anderem mit dabei: Bielefelder Werkstätten, Christine Kroencke Interior Design, Fine Furniture, Ipdesign, JAB Anstoetz Gruppe, Raasch, Rodam, Scholtissek, Serax und Signet. Sie decken beispielhaft mit Tischen, Stühlen, Schränken, Polstermöbeln, Betten, Leuchten und Heimtextilien die unterschiedlichen Wohn- und Lebensbereiche ab und nutzen die neue Plattform für spannende Produkteinführungen. „Wir erwarten uns von der Zusammenarbeit eine erhöhte Sichtbarkeit und eine stärkere Positionierung unserer Marken im internationalen Premiumsegment. Außerdem sehen wir großes Potenzial darin, neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kundenbeziehungen weiter zu festigen. Wertvolle Einblicke in aktuelle Trends und Kundenpräferenzen werden uns zudem helfen, unsere Produktentwicklung noch zielgerichteter auszurichten“, bestätigt Matthias Hujer, Geschäftsleitung Vertrieb/Managing Director BW Bielefelder Werkstätten. Als Teil der Jab Anstoetz Group stehen BW Bielefelder Werkstätten und Ipdesign für höchste Designqualität und handwerkliche Perfektion.

Interior Marken perfekt in Szene gesetzt

Facheinkäufer*innen aus aller Welt erwartet in Halle 3.1 ein einmaliger Mix. Als Teil des Interior Design Angebots profitiert Interior Looks von der direkten Nachbarschaft zum Angebot Office Design & Solutions mit dem Highlight Future of Work. Durch die Verschmelzung moderner Life- und Workstyles erhalten breite Einkäuferzielgruppen Ideen für Lösungen und Partnerschaften für erfolgreiche internationale Geschäftsbeziehungen. „Damit bauen wir die Ambiente als One-Stop-Solution für die Hospitality und Contract Business-Branche gezielt weiter aus. Die 3.1 wird noch einmal mehr zum Design-Hub für Interior Designer*innen, Innenarchitekt*innen, Objektbetreiber und -ausstatter*innen von öffentlichen Räumen, zeitgemäßen Arbeitsplätzen bis hin zu internationalen Hotelketten und Restaurants“, ergänzt Engelmann.

Das neue Areal Interior Looks findet in Halle 3.1 seinen Platz – mitten im Design-Hub für Interior Designer*innen, Innenarchitekt*innen und Objektausstatter*innen. Es gibt Hochwertmarken der Möbel- und Einrichtungsbranche eine gestaltete Bühne für ihre individuellen Sortimente und Innovationen. Jede Marke hat ihr eigenes Markenschaufenster – verbindendes Element ist ein monochromes Farbkonzept.

Das monochrome Farbkonzept von Interior Looks bietet jeder Interior Marke eine individuelle Bühne als Schaufenster für deren Produkte. „Wir schaffen mit Interior Looks ein exponiertes Areal, das die Interior Marken aus der Möbel- und Einrichtungsbranche auf sehr aufmerksamkeitsstarke Weise ins globale Rampenlicht stellt. Die Vertriebswege in der Möbelindustrie unterliegen derzeit extrem schnellen Weiterentwicklungen. Wir laden die Branche ein, neue Chancen für sich international wie in neuen Vertriebswegen zu entdecken“, erklärt Bernd Schellenberg. Aufgrund seiner Expertise und Vernetzung in der Möbelbranche wirkt Bernd Schellenberg an der Realisierung des Areals mit. Als Innenarchitekt und Kaufmann war der Branchenkenner in Führungspositionen bekannter Möbelhersteller erfolgreich. Als freier Berater konzentriert er sich nun auf die Entwicklung neuer Vertriebs- und Retail-Konzepte bekannter Marken sowie Start-Up´s aus dem Möbel- und Designbereich.

Schritt für Schritt wird Interior Looks um weitere ausgewählte internationale Einrichtungs- und Möbelmarken erweitert und so der Designschwerpunkt der Ambiente weiter gestärkt. Die internationale Leitmesse der Konsumgüterindustrie sowie der gewerblichen Ausstattung und Einrichtung aller Lebensbereiche bietet dafür beste Voraussetzungen als Handels- und Netzwerkplattform mit einem internationalen spezialisierten Angebot für den gedeckten Tisch, Hausrat und Küche bis hin zu Einrichtungskonzepten, Möbeln, Heimtextilien, Leuchten und Wohndekorationen.

Special Interests Hospitality und Contract Business geben Einkäufer*innen optimale Orientierung

Ob auf das Gastgewerbe wie Hotels und Restaurants spezialisiert oder auf gewerbliche Objekte wie Büros, Corporate Offices, Co-Working Spaces, Banken, Behörden, Bildungseinrichtungen, etc. – die entsprechenden Angebote der Aussteller sind mit den Special Interests Hospitality und Contract Business gekennzeichnet – sowohl auf der Messe an den Ausstellerständen als auch online in der Ausstellersuche und in der Navigator App. Ergänzend bietet der Hospitality- und Contract-Business-Guide, der zur Messe 2025 auf dem Gelände ausliegt, Besuchern Orientierung. So bringt die Ambiente alle zusammen, die im Hospitality- und Contract-Business-Sektor aktiv sind. Zusätzlich sorgt ein umfangreiches Angebot bestehend aus Guided Tours, Workshops und Vorträgen auf den Academy-Bühnen für neue Geschäftsimpulse.

Nächste Messetermine:

Die Ambiente, Christmasworld und Creativeworld finden auch zukünftig zeitgleich auf dem Frankfurter Messegelände statt. Allerdings rücken sie auf Anfang Februar, um eine Entzerrung der Messetermine zu gewährleisten.´

Ambiente/Christmasworld: 07. bis 11. Februar 2025 NEU: Creativeworld: 07. bis 10. Februar 2025

Weiter Informationen finden Sie unter www.ambiente.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt/Jens Liebchen