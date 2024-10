Messe Frankfurt erweitert Präsenz in Italien mit neuer Fachmesse FESI

„Mit unseren beiden starken Messemarken ISH und Light + Building hat die Messe Frankfurt bereits die führenden Messen für vernetzte Gebäude, Energiemanagement und Nachhaltigkeit in ihrem Portfolio. Wir freuen uns, dass wir mit dieser neuen Veranstaltung ausgewählte Produktbereiche beider Messen zusammenführen können. Das neue Format gibt uns die Möglichkeit, die Bedürfnisse des italienischen Marktes zu erfüllen“ , sagt Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt.

Die FESI richtet sich an alle Fachleute im Bereich der Errichtung und Sanierung von Gebäuden, der Immobilienbranche, Anbieter fortschrittlicher und technologischer Lösungen für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Zielgruppen sind Designer*innen, Ingenieur*innen, Architekt*innen, Bauunternehmer*innen, öffentliche Verwalter*innen und Facility Manager*innen. Ziel ist es, die Einführung innovativer und nachhaltiger Lösungen zu fördern, die den ökologischen und technologischen Herausforderungen der Zukunft gerecht werden.

„Mit der FESI reagieren wir auf die neuen Anforderungen des italienischen Marktes, die sich aufgrund der jüngsten europäischen Richtlinien rasant weiterentwickeln“, sagt Donald Wich, Geschäftsführer der Messe Frankfurt Italia. „Die Gesetzgebung schreibt strengere Energie- und Umweltstandards für Gebäude vor, mit dem Ziel, die CO2-Emissionen zu reduzieren und die Energieeffizienz bis 2030 zu verbessern. Nach Gesprächen mit den wichtigsten Akteur*innen und Verbänden der Branche in den letzten Monaten wurde daher der Bedarf an einer Plattform wie der FESI deutlich, die als Anlaufstelle für alle Branchenteilnehmenden dient und konkrete und innovative Lösungen für die Herausforderungen dieser wichtigen Transformation bietet.“

Messe Frankfurt mit langjähriger Expertise im Bereich intelligente Gebäudetechnik

Mit über 60 Jahren Erfahrung in der Organisation von technischen Messen weltweit ist die Messe Frankfurt unangefochtener Marktführer im Bereich intelligenter und nachhaltiger Gebäudetechnologien. Ihr umfangreiches internationales Netzwerk, das mehr als 180 Länder abdeckt, und ihre Veranstaltungen in Europa, Asien, dem Nahen Osten und Südamerika machen die Messe Frankfurt zu einem starken Partner für die Branche der intelligenten Gebäudetechnologien. Der Launch der FESI in Italien ist eine direkte Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach Lösungen für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz im Einklang mit der europäischen Gesetzgebung. Italien ist mit seiner Dynamik in diesem Sektor der ideale Ort für eine Veranstaltung, die Innovation, Technologie und Umweltbewusstsein vereint und die Rolle des Landes als Förderer der grünen Umgestaltung von Gebäuden weiter stärkt.

Schwerpunkt auf Bildung und Networking

Die Messe wird ein reichhaltiges Programm an Konferenzen und Workshops anbieten, für die die Teilnehmer*innen Fortbildungspunkte (CFUs) erhalten. Dabei werden Themen wie Digitalisierung, Building Information Modeling (BIM) und der Einsatz neuer Technologien wie künstliche Intelligenz behandelt. Außerdem werden erfolgreiche Case Studies vorgestellt, um die Auswirkungen intelligenter Gebäudetechnologien im Wohnbereich zu veranschaulichen. Damit bietet die FESI eine einzigartige Plattform, um interdisziplinäre Kontakte im Bereich intelligente Gebäudetechnik zu knüpfen.

Quelle: Messe Frankfurt