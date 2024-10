Gemeinsame Sache: JOKA-Gupfinger-Schösswender Schauraumeröffnung in Linz

Johannes Kapsamer (Joka), Isabella Kaufmann- Schösswender, Alfred Weiß (Fa. Schösswender) Anna Kapsamer- Fellner (Joka), Martin Sonntag (WKOÖ), Hubert, Karin und Philipp Kastinger (Fa. Gupfinger)



Am Donnerstag, dem 17.Oktober eröffneten in der Linzer Innenstadt, in der Humboldtstraße 11, 4020 Linz, die Firmen JOKA, Schösswender und Gupfinger. Mag. Anna Kapsamer-Fellner, Alfred Weiss, GF Firma Schösswender und Komm. Rat Hubert Kastinger, GF Fa. Gupfinger betonten in ihren Eröffnungsworten die große Bedeutung vom Zusammenschluss von Firmen, gemeinsame Aktivitäten anzugehen. Komm. Rat Mag. Martin Sonntag, Spartenobmann Handel der WK OÖ unterstrich einmal mehr in seinen Begrüßungsworten die unternehmerischen Fähigkeiten der Schauraumbetreiber.

Die Mühe, den alten JOKA-Schauraum neuzugestalten, hat sich gelohnt: Im hellerleuchteten, farblich abgestimmten Ambiente des Lokals können Kunden im Erdgeschoß ausgiebig den Sitzkomfort von JOKA-Sitzmöbel testen, Funktionen ausprobieren und sich von der handwerklichen Qualität überzeugen.

Im ersten Stock nehmen die Kunden Platz im gemütlichen Ambiente bei Schösswender-Garnituren und können aus vielen Modellen den zukünftigen Ess- bzw. Spielplatz wählen.

Ebenso präsentiert Schösswender formschöne Kastenmöbel, um das Programm zu komplettieren.

In diesem Schauraum erhalten die Konsumenten nicht nur einen Überblick über das Angebot der österreichischen Möbelindustrie mit den vielfältigen Modellen, die in dieser Vielfalt fast kein Händler im Geschäft zeigen kann. Für die kompetente Beratung der zukünftigen Kunden stehen 2 bestens ausgebildete Fachberater zur Verfügung, die speziell geschult wurden.

Zahlreiche Gäste aus Industrie, Branchenvertretern und Stammkunden ließen es sich nicht nehmen, den neuen, großzügig gestalteten Schauraum bei der Eröffnung kennenzulernen.

Bei einem Flying-Buffet und Getränken wurde auf die erfolgreiche Zukunft des neuen Schauraum angestoßen.

Kontaktdaten

JOKA-Schauraum by Gupfinger – Linz

Humboldtstraße 11, 4020 Linz

Telefon: 07712 3261732

Weitere Informationen finden Sie unter www.gupfinger.at

Quelle: Gupfinger