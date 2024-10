Patrick Engelhardt verstärkt ADA Möbelwerke: Neuer Head of Sales Seating im DACH-Raum 

Patrick Engelhardt bringt rund 3 Jahrzehnte Erfahrung in der Möbelbranche mit, die er zuletzt bei der renommierten Marke hülsta gesammelt hat. Dort war er von 2001 bis 2023 tätig, zuletzt als Vertriebsleiter mit Verantwortung für den gesamten deutschen Markt. Unter seiner Führung wurden maßgebliche Vertriebsstrategien entwickelt und erfolgreich umgesetzt, insbesondere im Bereich hochwertiger Wohneinrichtungen. Er leitete unter anderem Vertrags- und Konditionsverhandlungen mit Großkunden sowie internationalen Verbänden und führte neue Tools zur Vertriebssteuerung ein.

„Mit Herrn Engelhardt gewinnen wir einen erfahrenen Vertriebsprofi, der in der DACH-Region seit Jahrzehnten fest verwurzelt ist. Er kennt nicht nur die Branche, sondern auch die Herausforderungen und Chancen am Möbelmarkt. Herr Engelhardt bringt wichtige Erfahrung aus dem Management im Vertrieb über den Fachhandel und Online, sowie im Bereich des Vertragswesens mit “, so Sven Dokter, Director Sales bei ADA Möbelwerke.

Ralf Balle blickt auf eine fast 30-jährige erfolgreiche Karriere bei ADA zurück und hat als erster Handelsvertreter maßgeblich zur Etablierung von ADA auf dem deutschen Markt beigetragen. 15 Jahre lang leitete er erfolgreich den Vertrieb im Bereich Seating im DACH-Raum. „Ralf Balle hat einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Positionierung von ADA in Deutschland geleistet. Es erfordert Mut und viel Einsatz, als erster Handelsvertreter einen neuen Markt zu erschließen. Wir danken ihm herzlich für seinen jahrzehntelangen Einsatz und wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles erdenklich Gute“, unterstreicht Sven Dokter, Director Sales bei ADA Möbelwerke.

Tamás Déri, der seit über 20 Jahren erfolgreich bei ADA tätig ist, begleitet die Funktion als Head of Sales für den Bereich Sleeping im DACH-Raum sowie für Sleeping und Seating in BeNeLux, den CEE-Ländern und den neuen Zielländern des ADA Konzerns. Seit 2021 ist er zudem vertriebsverantwortlicher Geschäftsführer von „Symphonic by ADA“, dem Tochterunternehmen von ADA, das sich auf hochwertige Objekt- und Gastro-Einrichtungen spezialisiert hat. Dank der Verstärkung durch Patrick Engelhardt kann sich Herr Déri neben seinen bisherigen Verantwortlichkeiten zusätzlich auf die Lizenzpartnerschaft mit La-Z-Boy konzentrieren. Mit seiner umfassenden Erfahrung wird Herr Déri gemeinsam mit Herrn Engelhardt das ADA Sales-Team voranbringen. Gestärkt und fokussiert ist ADA bestens aufgestellt und blickt entschlossen in die Zukunft.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ada.at

Quelle: © ADA