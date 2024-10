Liebherr-Hausgeräte präsentiert neue Weintemperierschränke für perfekten Genuss

UNVERGLEICHLICHER GENUSS MIT DEN NEUEN WEINTEMPERIERSCHRÄNKEN

So schmeckt Perfektion! Die neuen Weintemperierschränke von Liebherr vereinen zeitloses Design, innovative Technologien und komfortable Funktionen, um selbst anspruchsvollsten Geschmäckern gerecht zu werden. Mit dem hohen Level an Ingenieurskunst, die hinter jedem einzelnen Gerät steckt, sind die neuen Serien Vinidor und Vinidor Selection eine Hommage an die Handwerkskunst und Leidenschaft der Winzer, indem sie das Echte im Wein bewahren.

VINIDOR WEINTEMPERIERSCHRÄNKE

Die Weintemperierschränke der Vinidor-Serie bieten alles, was ein zuverlässiges Gerät für die Bedürfnisse von Weinkenner:innen braucht: Einfache Bedienung, die Möglichkeit zur ansprechenden Präsentation und optimale Temperierung garantieren perfekten Weingenuss.

VINIDOR-SELECTION WEINTEMPERIERSCHRÄNKE

Genießer:innen mit noch höheren Ansprüchen finden in den Schränken der Vinidor Selection-Serie neben optimaler Temperierung außerdem eine Lagerzone, FlexFit – Ablageflächen aus Holz, ein Sommelier Board sowie zusätzliche Sicherheitsmerkmale.

BESTE FUNKTIONEN FÜR OPTIMALEN GESCHMACK

Mit verschiedenen Funktionen, die einerseits optimale Bedienbarkeit und andererseits Genuss vom Feinsten gewährleisten, sorgt Liebherr dafür, dass Weinflaschen zu jeder Zeit präzise temperiert werden. Außerdem zeichnet sich Liebherr mit der neuen Serie auch in puncto Nachhaltigkeit aus: Die Weintemperierschränke sind die energieeffizientesten ihrer Klasse. Während die verbesserten Glastürmodel le die Energieeffizienzklasse F erreichen, befinden sich die Volltürmodelle sogar in Klasse E.

TEMPPROTECT PLUS

Dank TempProtect Plus messen die Weintemperierschränke die Temperatur mit zwei Sensoren und bieten damit doppelte Gewissheit, dass die Weine stets vor Temperaturschwankungen geschützt sind. Zudem können die Temperaturzonen aufgrund des durchdachten Steuerungssystems am außen angebrachten Display individuell im Bereich von +5 °C bis + 20°C eingestellt werden. In den verschienden Zonen der Weintemperierschränke herrschen daher je nach Bedarf perfekte Bedingungen für Rotweine, Weißweine oder auch Champagner.

HUMIDITYSELECT & HUMIDITYCONTROL

Optimaler Weingenuss erfordert die richtige Lufttfeuchtigkeit . Mit HumiditySelect kann die Luftfeuchtigkeit bei der Vinidor-Serie in den Stufen „Standard“ und „Hoch“ verstellt werden. Modelle der Vinidor Selection-Serie erlauben mit HumidityControl in der StorageZone zudem ein Einstellen der gewünschten Luftfeuchtigkeit im Bereich von 50% bis 80% RH*. Damit die Weinflaschen bei perfekter Luftqualität lagern, verfügen alle Weintemperierschränke von Liebherr über leicht wechselbare Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden.

AUCH OPTISCH EIN GENUSS

Liebherr weiß, dass das Weinerlebnis schon lange vor dem ersten Schluck beginnt. Mit hochwertigen Designfeatures, die Vorfreude auf den Genuss wecken, werden die edlen Tropfen nicht nur optimal gelagert, sondern auch ästhetisch präsentiert. Die neue Serie umfasst zwei Modelle mit SmartSteel-Türe, sechs mit GlassBlack-Türe sowie drei Modelle mit BlackSteel -Türe. Die Modelle mit Glastüre verfügen mit UV-Protect Plus über eine dreifache UV- und Sicherheitsverglasung. Ein weiteres Highlight ist der LightTower mit der beidseitigen Platzierung der Innenbeleuchtung und der dimmbaren Präsentationsbeleuchtung. Er bietet damit eine einzigartige Lichtstimmung und beste Sicht auf die edlen Tropfen. Dabei können die Weine auch bei geschlossener Tür gekonnt in Szene gesetzt werden. Alle Modelle der Serie Vinidor Selection zeigen zudem nicht nur außen die hochwertige Optik des BlackSteel : Das Rückwandpaneel besteht ebenfalls aus dem markant schwarzen Edelstahl und bietet so auch einen attraktiven Hintergrund für jede Weinsammlung.

Die Vinidor-Selection-Modelle bestechen zudem mit einer vertikalen, durchgehenden Griffmulde und sind so ergonomisch von jeder Position bequem zu öffnen. Modelle mit dieser optisch dezenten Grifflösung fügen sich besonders harmonisch in grifflose Küchen oder im Wohn-Essbereich ein. Bei allen anderen Modellen ermöglicht der Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik das Öffnen der Gerätetüren mit geringstem Kraftaufwand – auch bei mehrmaligem Öffnen direkt hintereinander. Im Inneren der Vinidor Selection Weintemperierschränke sorgen die FlexFit -Holzborde dafür, dass Weinflaschen nahezu aller Größen und Formen sicher lagern. Die verstellbaren Holzleisten können dafür individuell im Rahmen platziert werden. Bei Vinidor-Modellen mit Kunststoff-Ablage im Zonentrenner können die Holzleisten als Zubehör nachgerüstet werden.

SOMMELIERBOARD

Nach dem Motto „Erlesener Geschmack elegant präsentiert“ überzeugen die Geräte der Vinidor Selection-Serie mit einem besonderen Highlight für Sommeliers: Das raffinierte SommelierBoard präsentiert Wein, Gläser, Dekanter und Utensilien elegant wie nie. Mit dem integrierten Staufach und der speziellen Arbeitsfläche zum Öffnen und Servieren von Wein, wird das Genussspektakel perfekt.

Weitere Informationen zu den Geräten gibt es unter home.l iebherr .com/wine

Quelle: Liebherr