VOGT Einkaufsleitung Ralf Fleißner geht, Olaf Bader übernimmt

Loyalität, Verlässlichkeit und Vertrauen, um nur einige zu nennen, waren wichtige Werte dieser jahrzehntelangen, ausgezeichneten Zusammenarbeit zum Wohl von VOGT. Der Dank gilt dabei einerseits der rechtzeitigen Weichenstellung, um die Lücke, die Ralf Fleißner hinterlässt, gemeinsam zu schließen. So, dass das berufliche Lebenswerk und die Aufgaben innerhalb der Einkaufsleitung in gute Hände kommen. Andererseits aber auch der aktiven Mit-Entwicklung der neuen VOGT-Struktur innerhalb der vergangenen zwei Jahre.

Olaf Bader übernimmt

Für einen fließenden Übergang arbeitete sich Olaf Bader deshalb seit Januar 2024 in die Vorgänge ein und übernimmt, zum September 2024, die Einkaufsleitung. Olaf Bader kommt mit reicher Expertise zum Zubehörspezialisten. Elf Jahre Abteilungs- und Einkaufsleitertätigkeiten an unterschiedlichen Karstadt Standorten sowie ein Jahrzehnt bei Dodenhof formen. Gemeinsam mit den Kenntnissen aus u.a. sechs Jahren im strategischen Einkauf und Category Management bei Lampenwelt.de, einem führenden Online-Spezialisten für Lampen und Leuchten in Europa, passt der 55Jährige ideal zur neuen Positionierung der Horst Vogt GmbH und Ausrichtung innerhalb der Küchenbranche.

Das neue VOGT-Führungsteam

So komplettiert, ist das neue VOGT-Führungsteam mit Geschäftsführer Mathias Meloh, Verkaufsleiter Claus Michael Huthmann und Vertriebsinnendienstleiter Marc Struckmeyer bestens aufgestellt für die kommenden Herausforderungen des Marktes und der Branche.

VOGT begeistert

Sichtbar war die zukunftsorientierte Handschrift des neuen Führungsteams bereits während der diesjährigen Herbstpräsentation zur area30. Ob auf dem großzügigen wie ansprechend gestalteten 200 Quadratmetern Messestand, in den zahlreichen, wertschätzenden Gesprächen von Mensch zu Mensch oder in Tiefe und Breite des neuen Zubehörsortiments. VOGT begeisterte! Mit den einzigartigen VOGT-Produktwelten, mit CONCEPTO, dem cleveren Abfall- und Sortiersystem und den AIRFORCE Hauben REVOLUTIONAIRY. Pfiffigen Ideen und Lösungen runden das Programm ab, der Neuheiten Katalog 2024 ist gedrucktes Zeugnis der beeindruckenden VOGT-Kompetenz!

