Handelsverband Büro und Schreibkultur (HBS) erwartet zahlreiche Fachhändler auf der Orgatec 2024

Christian Haeser, Geschäftsführer: “Es ist großartig zu sehen, dass so viele unserer Fachhändler die Gelegenheit nutzen, um sich über die neuesten Trends und Produkte in der Branche zu informieren. Die Orgatec bietet nicht nur die Möglichkeit, sich über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Büro- und Arbeitswelten zu informieren, sondern bietet mit ihren Workshops und Vorträgen auch eine wertvolle Plattform für den Austausch und das Networking innerhalb der Branche. Diese Veranstaltungen sind eine Bereicherung für den Handel und tragen dazu bei, das Know-how unserer Fachhändler kontinuierlich zu erweitern.”

Die praxisnahen Workshops und Seminare während der Messe vermitteln Fachwissen und bieten konkrete Lösungsansätze, die Händler unmittelbar in ihre tägliche Arbeit integrieren können.

Der HBS ist mit seinem Stand in Halle 7.1, Stand C001 auf der Orgatec 2024 vertreten. Diese Messe ist eine hervorragende Plattform, um in den direkten Austausch mit unseren Mitgliedern und Fachhändlern zu treten. Wir laden alle herzlich ein, bei uns vorbeizukommen, um über die Herausforderungen und Chancen der Branche zu diskutieren und gemeinsam neue Lösungsansätze zu entwickeln. Ob Neuheiten im Sortiment oder die neuesten Trends im Bürobedarf – unser Stand bietet die ideale Gelegenheit, sich zu vernetzen und wertvolle Impulse mitzunehmen.

Fachhändler, die noch Eintrittskarten für die Messe benötigen, können sich gerne direkt an Nora Rabah-Martelock (0221/ 940 83-50; nora.rabah-martelock@hwb.online). Der Handelsverband Büro und Schreibkultur freut sich darauf, Sie in Köln begrüßen zu dürfen!

Weitere Informationen finden Sie unter www.hwb.online

Quelle: HBS