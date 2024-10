Optimismus, Innovation, Kreativität und Design in der Möbelbranche standen im Mittelpunkt der SICAM

In diesem Jahr kamen 9.243 Besucher (8.912 2023) aus 113 Ländern (112 im Jahr 2023) nach Pordenone, ein Zeichen für die „Reife“ einer Ausstellung, die bestätigt, dass es sich um einen unverzichtbaren Termin für alle Länder handelt, in denen Möbel und Einrichtungsgegenstände hergestellt werden. Auf einer Nettoausstellungsfläche von 19.135 Quadratmetern (18.420 2023) waren 692 Aussteller (650 2023) aus 34 Ländern vertreten.

„Wir sind mit den Ergebnissen von SICAM 2024 äußerst zufrieden“ , kommentierte Carolina Giobbi, Leiterin Marketing und Kommunikation. „Das sind wichtige Zahlen, die belegen, wie die Durchführung eines Projekts, das im Dienste der Aussteller und Besucher steht, das auf deren Bedürfnisse zugeschnitten und ständig aktualisiert wird, es einer Messe ermöglicht, ihren Wert zu bewahren.“

Neuheitenfeuerwerk auf der SICAM

Eine erfolgreiche Ausgabe, nicht nur wegen der Zahlen, sondern vor allem auch wegen des Klimas des Optimismus und der Positivität, das während der vier Tage vom 15., bis dem 18. Oktober, herrschte. „Es lässt sich nicht leugnen, dass die Möbel- und Einrichtungsbranche eine komplexe Zeit durchlebt, aber ich kann Ihnen sagen, dass all das in den Gängen der Messe zu verschwinden schien: viele Menschen, viel Lächeln, viele Meetings, ein ununterbrochener Fluss. Unzählige Möglichkeiten, die Hunderten ausgestellten Ideen zu sehen, anzufassen und zu diskutieren.

Eine Ausgabe, aus der sowohl der Wille, nach vorne zu blicken, als auch die Gewissheit hervorging, dass eine Branche in der Lage ist, so viel Qualität und Innovation zum Ausdruck zu bringen – stark in Nischenunternehmen, die auf höchste Qualität achten, sowie Gruppen, die in der Lage sind, die größten Märkte zu erschließen”, so Carolina Giobbi.

Am letzten Tag der SICAM 2024 waren mehr als 300 junge Menschen aus Schulen und Bildungseinrichtungen auf der Messe anwesend, die der Einladung der Friaul-Julisch Venetien-Delegation des ADI (Verband für Industriedesign) folgten, um über die Zukunft der Berufe nachzudenken verbunden mit der Welt der Kreativität und Einrichtung. Ein starkes Signal und ein Versprechen für die Zukunft eines der stärksten Möbelzentren Europas.

Trotz herausfordernden Zeiten volle Messehallen und gute Stimmung bei Ausstellern und Besuchern

Die nächste Ausgabe der SICAM findet vom 14. bis 17. Oktober 2025 erneut in den Räumlichkeiten der Pordenone-Messe statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.exposicam.it/en

Quelle: SICAM