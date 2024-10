Die SICAM wirft ihre Schatten voraus

Der Zugang zum Messegelände ist nur Fachbesuchern gestattet, die sich online auf unserer Website registriert haben. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, klicken Sie hier, füllen Sie das Formular aus und Sie erhalten per E-Mail einen QR-Code, mit dem Sie Ihre Eintrittskarte an den Totems ausdrucken können, die Sie an allen Eingängen zum Messegelände finden.

Sie können Ihren Besuch bei SICAM 2024 von Ihrem Büro aus organisieren! Online finden Sie die Ausstellerliste und den interaktiven Plan jeder Halle : Mit nur wenigen Klicks können Sie Ihre Zeit in Pordenone optimieren und Ihre Lieferanten treffen oder neue finden!

Wie kommen Sie nach Pordenone?

Wenn Sie mit dem Auto rund um das Messegelände anreisen, finden Sie zahlreiche kostenlose Parkplätze: Schauen Sie sich den Plan an. Denken Sie daran, dass wir auch einen großen Parkplatz am Interporto haben, der durch einen Shuttlebus mit dem Eingang der Halle 5 verbunden ist. Wenn Sie das Flugzeug wählen, empfängt SICAM Sie an den Flughäfen von Venedig und Treviso: Gehen Sie zu unseren Schaltern und wir bringen Sie gerne mit unseren Shuttlebussen zur Messe Ab diesem Jahr ist das Team der SICAM bereit, Sie auch zu empfangen, wenn Sie mit dem Zug anreisen: Am Bahnhof von Pordenone finden Sie den „Willkommensschalter“ und können den kostenlosen Shuttlebus nutzen, um zur Messe zu gelangen. Vergessen Sie nicht, dass an den SICAM-Tagen die öffentlichen Verkehrsmittel der Stadt dank einer Vereinbarung mit Atap kostenlos sind. Bringen Sie Ihre Eintrittskarte mit und Sie können sich problemlos im gesamten Stadtnetz von Pordenone bewegen!

Hier finden Sie das gesamte Programm von „Genießen Sie SICAM mit Pordenone“, Veranstaltungen, die Sie auf eine Entdeckungsreise durch die Stadt und ihr Gebiet mitnehmen. Behalten Sie Ihren Ausweis im Blick und Sie haben Anspruch auf kostenlosen Eintritt in Museen und Ermäßigungen in den verschiedenen Bars, Restaurants und Geschäften.

Das Team der SICAM (im Bild die Familie Giobbi) freut sich auf Ihren Besuch auf der SICAM von Dienstag, 15. Oktober bis Freitag, 18. Oktober 2024, jeweils von 9:30 bis 18:00 Uhr