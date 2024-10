interzum 2025: Kompass für die Industrie in herausfordernden Zeiten

Die Weltleitmesse für Möbelfertigung und Interior Design verzeichnet rund sieben Monate vor ihrem Start eine starke internationale Nachfrage. Mit über 93 Prozent vermieteter Ausstellungsfläche und der Teilnahmebestätigung zahlreicher Branchengrößen und Rückkehrer ist die interzum 2025 erneut ein unverzichtbarer Treffpunkt für Innovationen und Trends. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Veränderungen ist die Messe vom 20. bis 23. Mai 2025 in Köln ein fester Ankerpunkt der Branche, um mit neuen Produkten, Lösungen und Ideen gemeinsam Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft zu finden.

Die globale Möbelzulieferindustrie sieht sich in den einzelnen Regionen und Ländern mit jeweils unterschiedlichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen konfrontiert. Ungewisse Prognosen und der zunehmende Druck in puncto Nachhaltigkeit erschweren langfristige Planungen.

Inmitten dieser dynamischen Aussichten fungiert die interzum erneut als weltweit wichtigste Business- und Networkingplattform der Branche. Unternehmen sehen in der Weltleitmesse eine einzigartige Chance, Lösungen und Innovationen zu entwickeln, die den Herausforderungen der nächsten Jahre gerecht werden.

„Wir freuen uns sehr über die konstant starke Nachfrage nach der interzum“ , betont Maik Fischer, Director der interzum. „Die Rückkehr namhafter Aussteller, die Präsenz zahlreicher marktführender Unternehmen und die Teilnahme vieler kleiner und mittelständischer Unternehmen zeigt, wie relevant die Weltleitmesse gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten für die Industrie ist.“

Nachhaltigkeit und Innovation im Fokus

Unter dem neuen Leitthema „Rethinking Resources: Circular and Biobased Solutions“ setzt die interzum im nächsten Jahr ein starkes Zeichen für nachhaltige Möbelfertigung. Das branchenrelevante Motto wird in all seinen Facetten auf der Messe sicht- und erlebbar sein – von einem abwechslungsreichen Eventprogramm bis hin zu biozirkulären Innovationen der Aussteller.

Auf der interzum Trend Stage, der interzum Product Stage und in den drei interzum Trend Foren werden innovative Ideen, Studien und marktreife Lösungen vorgestellt und diskutiert. Viele Unternehmen nutzen die interzum, um ihre Produktneuheiten und Technologien erstmals der Weltöffentlichkeit zu zeigen. Auf dem „Rethinking Resources Boulevard“ haben ausstellende Unternehmen die Möglichkeit ihre Produkte und visionären Konzepte rund um biobasierte Materialien und Kreislaufwirtschaft vorzustellen. Der interzum award 2025, vergeben von einer internationalen Fachjury, wird erneut herausragende Produkte der Möbelzulieferindustrie auszeichnen.

ORGATEC steht in den Startlöchern

Auch die Zeichen für die ab morgen stattfindende ORGATEC stehen überaus positiv. Mit neuem Hallenkonzept, themenbasierten „Focus Areas“ und dem vom Industrieverband Büro und Arbeitswelt e. V. (IBA) organisierten Work Culture Festival bietet die ORGATEC auf rund 140.000 Quadratmetern zukunftsweisende Einblicke in die Entwicklungen der Arbeitswelt. Als internationale Leitmesse für moderne Arbeitswelten zieht die ORGATEC führende Unternehmen, den Fachhandel und Interior-Professionals aus aller Welt an.

Die nächsten Veranstaltungen:

ORGATEC – Arbeit neu denken, Köln 22.10. – 25.10.2024

ORGATEC TOKYO – SHIFT DESIGN – The leading international trade fair in Asia for the modern workspaces, Tokio 03.06. – 05.06.2025

spoga+gafa – Die größte Garten- und BBQ-Messe der Welt, Köln 24.06. – 26.06.2025

Quelle: Koelnmesse