OSTERMANN-Unternehmensgruppe ist FSC®-zertifiziert

Wer bei Holz und Holzprodukten auf Nachhaltigkeit achtet, sucht beim Einkauf oft gezielt nach dem Forest Stewardship Council® ̶ kurz FSC-Kennzeichen. Die Zertifizierung zeichnet Holzwerkstoffe und ihre Derivate aus verantwortungsvoller und kontrollierter Waldbewirtschaftung aus und unterstreicht das Engagement eines Unternehmens für ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Mit der abgeschlossenen Zertifizierung verpflichten wir uns als Ostermann-Gruppe, Echtholzprodukte und ihre Derivate zu vertreiben, die aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern oder recycelten Quellen stammen. Dies entspricht nicht nur den wachsenden Anforderungen des Marktes, sondern auch den Werten unseres Unternehmens. Gleichzeitig können wir unseren Kunden durch die Zertifizierung ab sofort auch Holzprodukte mit FSC-Kennzeichen anbieten. Dazu gehören Furnierkanten ebenso wie Riffeldübel, Dübelstäbe oder Verbindungsplättchen von Lamello oder REDOCOL. Auf Anfrage sind zahlreiche weitere Artikel erhältlich. Alle aktuell zertifizierten Produkte finden Sie unter dem Suchbegriff „FSC-zertifiziert“ auf der Ostermann-Website www.ostermann.eu.

Vorteile für Kunden und Umwelt

Die FSC-Zertifizierung bedeutet nicht nur einen ökologischen Mehrwert, sondern auch Transparenz und Sicherheit in der gesamten Lieferkette. Als OSTERMANN-Kunde können Sie nun auf Produkte zurückgreifen, die mit dem FSC-Kennzeichen ausgezeichnet sind – ein Qualitätsmerkmal, das für viele Bauprojekte und Ausschreibungen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Der lange Weg zum Ziel

Die Zertifizierung der gesamten OSTERMANN-Gruppe ist das Ergebnis einer intensiven Vorbereitungsphase, bei der ein mehrköpfiges internationales Projektteam alle Prozesse und Standards auf die strengen Anforderungen des FSC-Kennzeichens abgestimmt hat. Wir bei Ostermann hoffen nun, dass wir mit unserer Zertifizierung zunehmend mehr Betriebe in ganz Europa zu noch mehr Umweltschutz und sozialer Verantwortung motivieren können.

Nachhaltigkeit bei OSTERMANN

Nachhaltigkeit ist längst kein Trend mehr, sondern eine Verpflichtung gegenüber unserer Umwelt und kommenden Generationen! Deshalb engagieren wir uns als Unternehmen seit langem in diesem Bereich und dokumentieren dies auch in unserem Nachhaltigkeitsbericht. Die FSC-Zertifizierung ist hier ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung. Hierdurch können wir auch unseren Kunden die Sicherheit geben, dass sie mit unseren Produkten einen positiven Beitrag leisten.

Zukunft aktiv gestalten

Mit der FSC-Zertifizierung setzen wir in der gesamten OSTERMANN-Gruppe ein starkes Zeichen für nachhaltige Entwicklung. Wir laden unsere Geschäftspartner und Kunden ein, gemeinsam diesen Weg mit uns weiterzugehen und aktiv Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen. Betriebe, die sich weiter über eine FSC-Zertifizierung informieren möchten, finden auf der FSC-Website (www.fsc.org) weiterführende Informationen. Mit der FSC-Suche auf https://search.fsc.org/ können gezielt zertifizierte Partner gesucht werden. Dort findet man ab sofort auch die Namen aller OSTERMANN-Niederlassungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ostermann.eu

Quelle: OSTERMANN