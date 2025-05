Die Sicam 2025 findet vom 14. bis 17. Oktober 2025 in Pordenone statt

Wir freuen uns darauf, Sie auf einen Kaffee begrüßen zu dürfen und Ihnen mitzuteilen, was Sie im Oktober – vom 14. bis 17. Oktober 2025 am traditionellen Veranstaltungsort Pordenone Fiere – erwartet, wo erneut alle wichtigen Akteure der Welt der Möbelzulieferer sowie Hunderte kleiner und mittlerer Unternehmen, das Rückgrat dieses Industriesektors, anwesend sein werden.

Alles deutet auf eine weitere erfolgreiche Ausgabe hin: Nur wenige Wochen nach Beginn der Besucherregistrierung zeichnet sich bereits großes Interesse an der Oktober-Veranstaltung ab. Der Ablauf ist wie immer: Mit nur einem Klick gelangen Sie auf die SICAM-Website, füllen das Formular aus und erhalten per E-Mail einen persönlichen QR-Code, mit dem Sie auf der Messe Ihren Eintrittsausweis an den dafür vorgesehenen Totems ausdrucken können.

DIE „FUORI SICAM“

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben den wachsenden Wunsch gezeigt, die SICAM um einen „Fuori Salone“ zu erweitern, eine Initiative der Gemeinde Pordenone. Sie bietet Fachleuten und neugierigen Besuchern aus aller Welt die Möglichkeit, mehr über die auf der Messe präsentierten Innovationen zu erfahren und gleichzeitig die regionale Kultur, Gastronomie und Weine zu genießen. Die sechzehnte SICAM-Ausgabe wird daher in einer angenehmen und anregenden „Nachmesse“-Atmosphäre stattfinden, mit einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm, das derzeit zusammengestellt wird.

Michele, Carlo und Carolina Giobbi, die Veranstalter der SICAM

Apropos Design …

Die Zusammenarbeit mit der Delegation der ADI (Vereinigung für Industriedesign) in Friaul-Julisch Venetien wird fortgesetzt, um jungen Menschen, die der Welt des Designs näher kommen möchten, Raum zu geben. SICAM unterstützt diese Initiative in der Überzeugung, dass die Möbelindustrie heute mehr denn je enge Beziehungen zu jungen Menschen und dem Bildungssystem aufbauen und alle möglichen Brücken zwischen Schule und Arbeitswelt bauen muss.

Weitere Informationen finden Sie unter www.exposicam2025.it/en

Quelle: SICAM