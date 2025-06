55 Jahre „Alles für den Gast“ – Wo Gastlichkeit Geschichte schreibt

Seit 55 Jahren ist die „Alles für den Gast“ der wichtigste Treffpunkt für Gastronomie, Hotellerie und Genusskultur im Donau-Alpen-Adria-Raum. Was 1970 als kleine Fachmesse mit großen Ambitionen begann, ist heute ein pulsierender Dreh- und Angelpunkt für Innovation, Netzwerk und Austausch. Damals wie heute ist die Idee hinter der Messe einfach – und kraftvoll: Menschen zusammenbringen. Und das in einer Branche, die so viel mehr ist als nur Beruf – sie ist Berufung, Kreativität, Handwerk und Herz.

Von der Idee zum Branchenereignis

In fünf Jahrzehnten ist viel passiert: Die Ausstellungsfläche wurde größer, das Programm umfangreicher, die Themen vielfältiger. Die Gastmesse wuchs mit der Branche – und blieb dabei immer nah an ihren Wurzeln.

● „Die ‚Alles für den Gast‘ ist für mich ein echtes Herzensprojekt. Im Jahr 2016 durfte ich gemeinsam mit meinem Team die Verantwortung für die Messe übernehmen. Seitdem gestalten wir sie mit viel Leidenschaft jedes Jahr neu – innovativ, relevant und immer nah an den Bedürfnissen der Branche. Die Messe ist heute weit mehr als eine reine Produktschau: Sie verbindet Menschen, Ideen und den Pioniergeist unserer Branche. Sie ist Impulsgeberin, inspirierender Spiegel und Herzstück der österreichischen Gastlichkeit.“ – Andreas Ott, Director Exhibitions Messezentrum Salzburg

● Heute umfasst die Messe über 700 Aussteller und zieht mehr als 35.000 Fachbesucher:innen nach Salzburg. Ein dichtes Programm mit über 100 Talks, Workshops und Masterclasses, gestaltet von rund 300 Expert:innen, bietet wertvolle Einblicke, inspiriert zu neuen Ideen und praxisnahen Lösungsansätzen.

Doch Zahlen erzählen nur einen Teil der Geschichte. Der eigentliche Erfolg zeigt sich im persönlichen Wiedersehen langjähriger Partner, in intensiven Gesprächen zwischen Jungunternehmer:innen und Branchenikonen – und in Momenten, die zwischen Messestand und Kaffeebar entstehen.

„Als ich meine ersten Schritte auf der ,Alles für den Gast‘ machte, roch es überall nach frischem Kaffee und neuen Ideen. Die Stände waren voll, die Taschen schwer, und Visitenkarten stapelten sich wie Bierdeckel. Heute sind die Stände digitaler, die Gespräche kürzer – aber das Herzschlagen der Branche ist noch dasselbe. Was sich verändert hat? Alles – und nichts. Technik, Nachhaltigkeit, Tempo. Und doch: Die Begeisterung, wenn jemand seine neue Kreation zeigt. Das Leuchten in den Augen, wenn Trends entstehen. Dieses ,Schau dir DAS an!‘-Gefühl – es bleibt. Ich bin stolz, diesen Wandel mitgegangen zu sein. 35 Jahre lang habe ich gesehen, wie aus Produkten Visionen wurden. Aus Kontakten echte Beziehungen und aus einer Messe ein lebendiges Stück Branchenkultur. Die Gastmesse ist für mich kein Termin im Kalender – sie ist ein Ort, an dem die Gastronomie sich spiegelt. Jedes Jahr neu. Und jedes Mal wieder ein bisschen magisch.“ – Manuela Klampfer, Mitarbeiterin der Messezentrum Salzburg GmbH und seit 35 Jahren Teil des „Alles für den Gast“-Teams

Die Zukunft schmeckt nach Vielfalt

In einer Zeit, in der sich die Gastronomie stetig neu erfinden muss – ob durch Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Auflagen oder neue Gästebedürfnisse – bleibt die „Alles für den Gast“ ein verlässlicher Taktgeber. 2025 wird dieser Anspruch deutlicher denn je: Mit neuen Formaten, Side-Events wie der NEXT GASTRO, Raum für Start-ups und Zukunftsthemen, Workshops und Live-Erlebnissen, die zeigen: Hier geht es nicht nur um Produkte, sondern um Perspektiven.

Das 55-jährige Jubiläum ist daher kein nostalgischer Rückblick, sondern ein starker Schritt nach vorn – getragen von der Kraft gemeinsamer Erfahrungen und dem Wunsch, die Branche auch morgen mitzugestalten.

„Der Blick zurück auf 55 Jahre erfüllt mich mit Stolz – noch mehr aber begeistert mich der Weg, der vor uns liegt. Unsere Aussteller:innen und Partner:innen haben uns über viele Jahre begleitet und geprägt – ihre Treue und Entwicklung schätze ich sehr. Im Zentrum all dessen steht für uns immer der Mensch. Gemeinsam als Team freuen wir uns auf kommende Editionen, spannende Entwicklungen und viele neue Highlights.“ Michael Reich, Messeleiter der „Alles für den Gast“

Danke für 55 Jahre Vertrauen

Das Messezentrum Salzburg feiert dieses Jubiläum nicht nur als Zahl, sondern als Ausdruck eines kollektiven Erfolgs. Möglich wurde er durch die Menschen hinter der Messe: treue Aussteller:innen, kreative Partner, das engagierte Organisationsteam – und natürlich durch alle Fachbesucher:innen, die jedes Jahr aufs Neue mit Ideen, Fragen und Begeisterung nach Salzburg kommen.

55 Jahre „Alles für den Gast“ – das sind 55 Jahre Dynamik, Wandel und Gastlichkeit.

Quelle: Messezentrum Salzburg