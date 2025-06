Neue Möglichkeiten im Bad: Das hkt-Badsortiment: Erweiterung für Küchenstudios

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und flexiblen Anschlussschläuchen in 3/8″, für eine einfache Montage. In verschiedenen Ausführungen und in den Farben chrom/schwarz erhältlich, für ein zeitloses Design und Komfort im Bad.

Die neuen Waschtischarmaturen Eurosmart und Cubeo gibt es in chrom und auch in schwarz matt.

Badezimmerspiegel

Libra

Runder oder rechteckiger eleganter Spiegel mit schlankem schwarzem Rahmen und LED-Licht. Wenn Sie andere dunkle Elemente in Ihrem Badezimmer haben, wird der schwarze Rahmen ein schönes Ganzes bilden. Der breite Lichtrand rund um die Spiegelfläche ist dekorativ und sorgt für eine ausgeglichene Ausleuchtung des Raumes – auch ein effektives Arbeitslicht für Make-up, Styling und Rasur. Die runde Form bringt ein organisches Element in das Bad und lockert den Look der vielen harten Oberflächen auf.