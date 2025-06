„MEC Konverter-System – Der einfache Weg zum Wunschlicht“

Naber bietet dem Fachhandel die passenden technischen Systeme an, mit denen sich eine individuelle Raumlichtgestaltung realisieren lässt. Einen neuen großen Schritt in Richtung Vereinfachung und Anbindung an bestehende Systeme geht das MEC Konverter-System. Mit seiner hohen Kompatibilität erfüllt es die Ansprüche an ein komfortables Smart Home Lighting 2.0 System.

Die Basis von LUMICA® MEC sind LED-Konverter und verschiedene Funktionsmodule. Der MEC Konverter wandelt die Netzspannung auf die von LED-Leuchten verwendete Ausgangsspannung um. Das Besondere: Er kann sowohl 12 Volt als auch 24 Volt Spannung ausgeben. Erhältlich ist er in vier Leistungsstufen zwischen 18 und 120 Watt.

Innovativ und platzsparend

Wie der Anschluss der LED-Leuchten gestaltet sich auch das Kombinieren und Schalten der Leuchten und Leuchtengruppen auf eine innovative Weise einfach und platzsparend. Je komplexer die Beleuchtungs-Szenarien für Küche und Wohnräume sind, desto hilfreicher ist dieses System. Denn einerseits können die Funktionsmodule zum Anschluss der Farbwechsel-LED-Leuchten und Leuchtengruppen untereinander beliebig kombinieren werden. Andererseits sind sie überaus kompatibel und bieten Steckplätze für Sensoren und Schalter.

Bauseits bereits vorhandene LED-Leuchten lassen sich problemlos in die Lichtsteuerung oder in ein bestehendes Smart-Home-System einbinden. Werden die ZigBee Module des Konverters über die Philips Hue Bridge im Zigbee 3.0 Standard angemeldet und ist ein Smart Speaker ins Smart Home-System integriert, ist die besonders komfortable Steuerung der Lichtszenarien per Sprachbefehl möglich.

LUMICA® MEC Konverter-System

Die Struktur von LUMICA® MEC und die vielen Optionen, die das System für die individuelle und szenische Raumbeleuchtung bietet, wird in einem neuen Magazin-Beitrag auf naber.com detailliert erläutert. Auf Seiten der Endverbraucher dürfte die Freude daran, immer mehr Wohnbereiche mit Wunschlicht zu erhellen und schnell von einem Beleuchtungsszenario zum nächsten zu wechseln, mit diesem Konverter-System noch einmal steigen.

LUMICA® MEC Konverter-System Komponenten

Quelle: Naber