Preview küchenwohntrends Salzburg 2025: Mehr Gemütlichkeit dank smarter Technik

Lichttechnik zum Beispiel lässt ein stimmungsvolles Ambiente entstehen, während Küchenlüftungstechnik für eine saubere Raumluft sorgt. Inspiration bietet Küchenzubehör-Anbieter Naber auch bei Spülen und Armaturen, Reling- und Regalsystemen, Abfallsammlern und etlichem mehr. Viele Lösungen inklusive schicker Stühle und Hocker überzeugen auch beim Thema Nachhaltigkeit.

Kontrollierte Luftführung bei Muldenlüftern

Sehr flexibel und leicht zu montieren sind die Luftkanäle von Naber, die sich mit ganz unterschiedlichen leistungsstarken Dunstabzugssystemen verwenden lassen. Besonderes Augenmerk legen Küchenplaner derzeit auf die Luftführung hinter Muldenlüftern. Direkt auf dem Kochfeld leitet diese beliebte Art des Dunstabzugs den Kochdunst nach unten hinter den Möbelkorpus. Hier können sich bei ungeführter Umluft Feuchtigkeit und Schadstoffe ansammeln und eine gefährliche Schimmelbildung begünstigen.

Zwei Szenarien, wie sich Muldenlüfter auf sichere und saubere Weise einplanen lassen, zeigt Naber an Stand E 51 in Halle 10. Bei geführter Umluft fließt der Wrasen strömungsoptimiert durch Luftkanäle in spezielle Filterboxen. Diese befinden sich im Sockel des Küchenschranks und leiten den gereinigten Kochdunst behutsam zurück in den Raum. Bei Abluftbetrieb wird der Kochdunst über den Mauerkasten komplett aus der Küche hinausgeleitet. Naber empfiehlt in beiden Fällen die derzeit effektivste Luftkanaltechnik COMPAIR PRIME flow®. Luftwiderstände werden so minimiert, dass der angesaugte Kochwrasen auch in Kurven praktisch ohne Strömungsverluste fließt.

Next Level Smart Home Lighting

Für eine wohltuende Raumatmosphäre ist die situativ passende Beleuchtung unverzichtbar. Mit LUMICA® MEC hat Naber eine neue Generation von LED Konvertern im Sortiment, die hoch kompatibel sind und die Lichtsteuerung stark vereinfachen. Ihre Flexibilität basiert auf einem intelligenten Stecksystem, mit dem unterschiedlichste – auch bauseits vorhandene – Lichtquellen einzeln oder in Gruppen in die Lichtplanung einbezogen werden können. Über angesteckte Funktionsmodule gibt ein einziger Konverter sowohl 12 Volt als auch 24 Volt Spannung aus.

Mit klaren Strukturen und vielfältigen Optionen erweist sich LUMICA® MEC als komfortables Smart Home Lighting 2.0-System. Es bietet Steckplätze auch für Sensoren und Schalter und lässt sich problemlos in ein bestehendes Smart Home-System integrieren. Für die Lichtsteuerung über einen Smart Speaker werden die entsprechenden Module im ZigBee 3.0 Standard angemeldet. Ob Sprachbefehl oder Tastendruck: Naber bietet neben komfortabler Steuerungstechnik zahlreiche faszinierende LED-Leuchten mit Farbwechselfunktion unterschiedlichste Lichtszenarien an.

WESCO® für ein fröhliches Zuhause

Im Frühjahr 2024 erwarb Naber die WESCO® Markenrechte, inzwischen sind die Produktlinien der Traditionsmarke wieder am Markt verfügbar. Unterteilt in die Warengruppen Standabfallbehälter, Outdoor und Aufbewahrung, werden die beliebten Haushaltswaren am Naber Stand E 51 in Salzburg für Aufsehen sorgen. Ihre Stärken liegen vor allem in der exzellenten Materialqualität und der schwungvollen Farbigkeit. Markante Oberflächen in glänzendem Rot, Gelb, Pink oder Grün beleben die Kücheneinrichtung genauso wie dezentere Farbvarianten in mattem Weiß, Sand oder Graphit. Das Design harmoniert mit hervorragender Technik. Die Brotkästen, Vorrats- und Gebäckdosen, die Abfallbehälter sowie Stand- und Wandascher von WESCO® sind langlebig und bieten höchsten Bedienkomfort.

Mit vielen weiteren Produkt-Highlights aus seinem Zubehör-Vollsortiment demonstriert Naber in Salzburg, wie aus einem zweckmäßig eingerichteten Raum die perfekte Küche entstehen kann. Produktserien wie die hochwertigen Namor® Küchenarmaturen aus Volledelstahl gehören dazu, wandelbare Einbauspülen, effektvolle Reling- und Regalsysteme mit optionaler Beleuchtung und natürlich die hoch flexiblen Abfalltrennsysteme. Die jüngsten Sortimentserweiterungen beim TABLON® Interieur umfassen Hocker und Stühle, für deren Stoffbezüge recycelte Wertstoffe statt Rohstoffe verwendet wurden. Sie sind genauso trendig, bequem und strapazierfähig wie die sonstigen TABLON® Sitzmöbel, und sie sind zumeist auch in drehbarer Ausführung erhältlich.

