Azubi-Exkursionen zu Naber und Bauformat

Katharina Arentzen und Nico Bergmann, Azubi-Beauftragte bei Naber, möchten den jungen Menschen praktische Erfahrungen über den eigenen Arbeitgeber hinaus ermöglichen. Sie sind überzeugt, dass breit angelegte Branchenkenntnisse das Verständnis auch für das eigene Geschäftsfeld fördern.

Die angehenden Fachkräfte für das Groß- und Außenhandels-Management und die Lagerlogistik bei Naber bekamen Einblicke in die Küchenmöbel-Fertigung eines der größten Produzenten in Deutschland. Umgekehrt lernten Bauformat-Auszubildende und duale Studenten während ihrer Exkursion moderne Versandtechniken im Hochregallager von Naber kennen und sprachen mit Ingenieuren über die Entwicklung zukunftsweisenden Zubehörs. Beide Unternehmen gelten in ihrer Region und in der Branche als TOP-Ausbildungsbetriebe und bieten ihren jungen Mitarbeitenden hervorragenden Karrierechancen.

Quelle: Naber