Optimale Luftführung vermeidet Schäden

Muldenlüfter sind zurecht beliebt, schaffen sie doch große Freiheiten bei der Küchengestaltung. Etliche der auch Downdraft- oder Kochfeldabzug genannten Geräte können aber werksseitig ein Problem mit sich bringen: Eingebaut als sogenannte „Plug & Play“-Lösungen, leiten sie den Kochwrasen in oder unter den Möbelkorpus. Dort kann die warme, mit Feuchtigkeit, Fett und Staubpartikeln gesättigte Luft kondensieren und für Schäden sorgen.

Ungeführte Umluft als Mangelrisiko

„Ich betrachte jede ungeführte Umluft als technisch fehlerhaft und habe damit bei Gericht eine Erfolgsquote von 100 Prozent“, sagt Sascha Wollschläger, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Einbauküchen und industriell gefertigte Möbel. Regelmäßig begegnen ihm bei seiner Arbeit feuchte Schränke und Bodenbeläge, hartnäckige Fettablagerungen und gesundheitsgefährdende Schimmelschäden durch die ungenügende Luftführung von Muldenlüftern. Ohne die abgesaugten Kochdünste ins Freie oder außerhalb der Küchenmöbel zu leiten, drohen Küchenplanern und Küchenverkäufern enttäuschte Kunden und entsprechende Mangelanzeigen.

Muldenlüfter-Einbausituation

Schäden sicher abwenden – auch nachträglich

Wie Küchenprofis und Endkunden solche Probleme vermeiden, zeigt Naber mit einer neuen Broschüre. Anschaulich vermitteln die Experten für Küchenlüftung die Zusammenhänge. Gleich mehrere Produkte von Naber bieten zudem praktikable Lösungen, die sich häufig auch nachträglich installieren lassen.

So führt das flexible und aerodynamisch optimierte Leitungssystem COMPAIR PRIME flow® in Verbindung mit dem passenden Mauerkasten den Kochdunst komplett aus dem Haus. Diese Abluftlösung ist auch bei freistehenden Kochinseln und ohne Nachteile beim Heizenergieverbrauch möglich. Die Anschlussstücke passen an Muldenlüfter aller Hersteller.

Muldenlüfter mit Umluftlösung

Für Muldenlüfter mit integriertem Fett- und Geruchsfilter im Umluftbetrieb bietet Naber ein neues COMPAIR®-Lüftungsgitter für den Möbelsockel samt exakt passendem Anschlussstück an. Das im Unterschrank verlegte geschlossene Lufkanalsystem leitet den vom im Muldenlüfter bereits gereinigten feuchten Wrasen zuverlässig aus dem Küchenmöbel heraus. Luftfeuchte und die Reste von Gerüchen gelangen über die Fenster- oder Wohnraumlüftung aus der Wohnung.

Muldenlüfter mit Abluftlösung

Und mit der modularen Filterbox COMPAIR® GREENflow ersetzt Naber werksseitig verbaute Aktivkohlefilter durch eine Hochleistungsvariante, die komfortabel zu warten ist. Der wie der Buchstabe Omega gebogene Filtereinsatz in der im Sockelbereich installierten Box vergrößert die aktive Filterfläche, senkt den erforderlichen Volumenstrom und verlängert die Wartungsintervalle.

Muldenlüfter mit geführter Umluft

Die Broschüre „Optimale Luftführung bei Muldenlüftern“ ist kostenlos als PDF oder gedruckt unter naber.com erhältlich. Online weist ein Magazinbeitrag den Weg zur sicheren Luftführung: naber.com/de/magazin/optimale-luftfuehrung-bei-muldenlueftern/.

Weitere Informationen finden Sie unter www.naber.com

Quelle: Naber