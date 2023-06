COMPAIR PRIME flow® gilt als exzellente Innovationsleistung

Der Rat für Formgebung, eine der weltweit führenden Design-Institutionen, hat Naber für sein neu entwickeltes Luftkanalsystem die Auszeichnung “Special Mention” in der Kategorie “Excellence in Business to Consumer – Kitchen” verliehen. Nach der Prämierung mit dem “Red Dot” 2023 ist dies die zweite Auszeichnung für das hoch effiziente COMPAIR PRIME flow® Luftkanalsystem.

Durch die Verleihung des Innovationspreises werden Produkte sichtbar gemacht, die neue Wege gehen und sich durch ihren Mehrwert für Nutzerinnen und Nutzer sowie für die Umwelt hervorheben. Das Prädikat “Special Mention” verweist hierbei vor allem auf Originalität und versierte Detaillösungen. Bei COMPAIR PRIME flow® sind es vielfältige Details, die das Planen und Montieren des Küchenlüftungssystems im Vergleich zu anderen Systemen stark vereinfachen.

Mit der Neuentwicklung bietet Naber als Marktführer im Bereich Küchenlüftungstechnik erstmals ein bewegliches statt starres Luftkanalsystem an. Viele kleine Richtungswechsel sind zusätzlich zu 90-Grad-Kurven möglich. Dafür sorgt der innovative Universalverbinder. Mit ihm gelingt die Montage komplett werkzeuglos und ohne Silikon oder Klebeband. Die Systemelemente werden einfach zusammengesteckt, sie rasten ein und durch das Klickgeräusch weiß der Anwender, dass die Teile dauerhaft luftdicht miteinander verbunden sind. Weitere Produktdetails vereinfachen zum Beispiel den Einbau des Mauerkastens bei einem Abluft-System, ermöglichen das Mitführen von Kabeln und das Verlegen von Luftkanälen im Fußboden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.naber.com

Quelle: Naber