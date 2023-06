berbel Wandhaube Glassline – Küchendesign en vogue

Die elegante Erscheinung der Wandhaube Glassline fügt sich harmonisch in modernes Küchendesign ein

Kraftvoll und mondän

Die reduzierte Formgebung der Wandhaube Glassline birgt in sich viele Raffinessen. Eine besonders komfortable Bedienung ist in die Glasblende integriert. Das „seamless“ Bedienkonzept wird erst bei Berührung sichtbar und lässt sich selbst mit nassen Fingern nutzen. Die Glassline überzeugt mit Vollausstattung und dem Einsatz der berbel BackFlow-Technologie für eine optimale Erfassung von Koch- und Bratdünsten. Hierzu wird in den Seitenbereichen und zusätzlich an der Vorderseite ein leichter Luftstrom ausgestoßen, der aufsteigende Kochdünste gezielt und höchst effizient zum Ansaugspalt in die Mitte führt. Ganz ohne den Einsatz von Fettfiltern und ausgestattet mit der bewährten Zentrifugalabscheidung. Die integrierte und leistungsstarke Abscheideeinheit ist komplett entnehmbar und kann zusammen mit der Auffangschale in der Geschirrspülmaschine bequem und zeitsparend gereinigt werden.

Die Wandhaube Glassline kann wahlweise mit effizienter EcoSwitch-Steuerung ausgestattet werden und ermöglicht, je nach Kochverhalten, den einfachen Wechsel zwischen Abluft und Umluft.

Mit einer besonders guten Geruchsbindung von bis zu 97 Prozent sind die berbel Umluftfilter die effektivsten Aktivkohlefilter am Markt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.berbel.de

Quelle: berbel