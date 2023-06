Entwicklung der Marktanteile der 3 Marktführer im österreichischen Möbelhandel

Vor 15 Jahren waren die Kika/Leiner Gruppe und die Lutz-Gruppe noch etwa gleich auf. IKEA war damals weit abgeschlagen die Nummer 3. Seit dem hat die Kika/Leier-Gruppe kontinuierlich Marktanteile verloren und ist aktuell nur mehr die Nummer 3 am Markt. Am stärksten von den Marktanteilsverlusten hat die Lutz-Gruppe profitiert – kein Wunder, denn die Zielgruppen sind ähnlich und auch die Standorte befinden sich oft in direkter Nachbarschaft. Auch IKEA konnte profitieren und kontinuierlich Marktanteile dazu gewinnen – und ist aktuell die Nummer 2 am österreichischen Markt. Die Marktanteilsveränderungen lassen sich auch (aber nicht nur) durch die Verkaufsflächenentwicklung erklären: Während in den letzten 15 Jahren die Lutz-Gruppe ihre Verkaufsfläche um 16 % gesteigert hat, hat die Kika/Leiner-Gruppe um 18 % reduziert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.regiodata.eu

Quelle: Regio Data