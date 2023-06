Stiftung Warentest: 3 Liebherr Gefrierschränke überzeugen im Test

Die Stiftung Warentest hat für die Ausgabe 06/2023 des Magazins „test“ Gefrierschränke getestet. Produkte von Liebherr-Hausgeräte konnten dabei einen dreifachen Testerfolg erzielen und belegen mit den Testurteilen „sehr gut“ und „gut“ entsprechend die Plätze eins bis drei im Testklassement.

Der Testsieger FNd 4655-20 von Liebherr

Bewertet wurden im Test die Kriterien Energieeffizienz, Einfrieren, Temperaturstabilität beim Lagern, Handhabung, Geräusch und Verhalten bei Störungen. Alle drei getesteten Liebherr-Modelle erhielten bei den Kriterien Einfrieren, Temperaturstabilität beim Lagern und Verhalten bei Störungen die Bewertung „sehr gut“. Die Energieeffizienz ist beim FNd 4655-20 und beim FNe 4625-20 mit „gut“ bewertet. Der große Gefrierschrank Liebherr FNd 4655-20 schneidet als einziges Gerät im Test mit dem Gesamturteil „sehr gut“ ab.

Der Liebherr FNe 4625-20

„Für Kundinnen und Kunden sind die Bewertungen und Ergebnisse der Stiftung Warentest seit Jahrzehnten ein wichtiges Kaufkriterium – vor allem in puncto Qualität, Alltagstauglichkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis. Entsprechend freuen wir uns über die erneut hervorragenden Testergebnisse der Liebherr Gefrierschränke bei der Stiftung Warentest. Sie zeigen eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit und Qualität unserer Kühl- und Gefriergeräte. Diese Qualität zahlt sich auch durch eine hohe Energieeffizienz und entsprechend geringere Betriebskosten sowie für eine sorgenfreie Nutzung und lange Investitionssicherheit aus“, so Martin Ludwig, Head of Business Area DE der Liebherr-Hausgeräte Vertriebs- und Service GmbH, zum Testerfolg.

Der Liebherr FNe 4224-20

Weitere Informationen finden Sie unter home.liebherr.com

Quelle: Liebherr