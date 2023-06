Natürlich. Nachhaltig. Neutral. Möbellinoleum in drei neuen Erdtönen

Mitte April hat Forbo auf der Möbelmesse in Mailand (Salone del Mobile 2023) drei neue, zeitlos elegante Farbvarianten für sein Möbellinoleum vorgestellt. Die warmen Erdfarben (clay, walnut und leather) lassen sich hervorragend kombinieren und stehen somit einmal mehr für langfristig nutzbare Möbel und damit für die verantwortungsvolle Gestaltung in unseren Innenräumen. Ostermann hat die neuen Farben bereits am Lager und liefert diese in drei verschiedenen Fertigungsstufen: als Rollenware (ab 1 Meter), auf Maß geschnitten oder als einbaufertige Fronten oder Möbelteile. Weitere Informationen zum Thema finden Handwerker auch unter dem Suchbegriff “#Linoleum“ auf der Ostermann-Website www.ostermann.eu.

Neue Farben. Neue Möglichkeiten.

Die drei hellen, sandbraunen Erdtöne sollen sich, so Forbo, bestmöglich an die natürlichen Materialien anpassen, die man in einem klassischen Interieur findet. Das Ergebnis sind drei beruhigende Kreationen mit einer außergewöhnlich matten Optik. Werden sie harmonisch Ton in Ton miteinander kombiniert, bringen die neuen Oberflächen die Natur ins Haus und sorgen dort für eine harmonische Wohlfühlatmosphäre. Alternativ lassen sich Einzelmöbel in Erdfarben gut mit allen Möbeln in matten Unis, zum Beispiel in dunklem Blau, Bordeaux oder Grün, kombinieren.

Nachhaltig. Schön. Leicht zu verarbeiten.

Möbellinoleum ist eine wahrhaft nachhaltige Oberfläche: Das Material wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und seine edelmatte Optik und die weiche Haptik stehen für zeitlose Eleganz. Kurz: ein Look, der auch in Jahren noch gefällt. Das flexibel formbare und antistatische Material ist dabei leicht zu verarbeiten und gleichermaßen für horizontale und vertikale Anwendungen geeignet.

Ostermann-Tipp

Für die Flächenverklebung von Linoleum empfehlen die Ostermann-Experten den Weißleim REDOCOL Kombicoll Super-N D3. Eine Möglichkeit ist es, das Linoleum auf Multiplexplatten zu verpressen und die Kanten mit dem wasserfesten Hartölwachs Asuso NL zu imprägnieren. Bevorzugt man als Trägermaterial eine Spanplatte, sind Multiplex-Furnierkanten eine gute Alternative, um den hochwertigen Look zu erzeugen. Soll die Kante farbgleich sein, findet man im Ostermann Online-Shop unter dem jeweiligen Linoleumprodukt auch die farblich perfekt passenden ABS-Kanten.

Bei Ostermann gibt es Möbellinoleum ab sofort in drei neuen, warmen Naturtönen

Quelle: Ostermann