Avitana: Messepremiere, die Zweite – Avitana auf der „Siex 2024“

Auch hierbei das gleiche Fazit für die Herforder mit ihren Schweizer Partnern: Die „swiss interior expo“ perfekt organisiert, die Besucher motiviert und interessiert, die Eidgenossenschaft ein aufgeschlossener Markt! 100 von 100 Punkten für diese Messebeteiligung, auf der das gesamte Plasmafilter-Sortiment sowie das neue High-End-Produkt „aira Luce” als autarke Raumlösung für optimale Beleuchtung plus saubere Luft vorgestellt wurde.

Das gesamte Plasmafilter-Sortiment von Avitana, wie hier der „aira Rondo‘, wurde auf der Siex 2024 präsentiert – besonders standen effiziente, wirksame und leise Umluftlösungen für Muldenlüfter im Fokus des Fachbesucher-Interesses.

Über 100 Aussteller und Marken waren auf rund 5.500 m² Hallenfläche des insgesamt 40.000 m² großen Ausstellungsgeländes der Bernexpo präsent. Ein vorerst noch kleiner Auftritt mit herausragenden Wachstumschancen in einem ausgewiesen design- und wertbewussten Land. Eingeladen zur Erstveranstaltung hatte Veranstalter Trendfairs, der auch in Österreich und Deutschland mit innovativen und erfolgreichen Formaten gut aufgestellt ist. Die Siex wird nun alle zwei Jahre wiederholt.

Für Avitana-CEO Jürgen Heitmann und Chuchi Arena-Inhaberin Karin Jüni hat sich der Mut zur Entscheidung sowie alle Investitionen in diese neue Veranstaltung gelohnt: „Unser noch kleiner Stand war die gesamte Öffnungszeit dicht mit Besuchern gefüllt, der fachliche Austausch ging bis in die Abendstunden. Besonders freuen wir uns, dass vor allem die Entscheider aus der ‚ersten Reihe‘ in der Schweiz sich ‚den Filter in die Hand gaben‘, wenn man das so ausdrücken darf“, so Karin Jüni.

Jürgen Heitmann war zudem angenehm überrascht, dass er sich mit seinem ostwestfälischen Unternehmen zur Siex beinahe ‚wie zu Hause‘ fühlen durfte – waren doch vom Küchenhersteller bis zum Zulieferer fast alle namhaften Firmen aus dem führenden europäischen Möbelcluster nach Bern gekommen. Avitana und Chuchi Arena wollen 2026 daher wieder bei diesem Branchenhighlight für Küche und Wohnen dabei sein.

Denn obwohl die Schweiz global nach ihrer Größe nur Platz 133 bzw. nach Köpfen Platz 98 belegt, liegt dieser Markt hinsichtlich Lebensqualität und Bruttoinlandsprodukt je Einwohner weltweit auf Platz 4 und beim Pro-Kopf-Vermögen sogar auf Platz 2. Nicht nur im Projektgeschäft also nachhaltig beste Geschäftsaussichten für die Herforder mit ihrem Baarer Team!

Zufriedene Gesichter zu Ende der Premiere der „swiss interior expo“ in Bern: Das Team von Chuchi Arena mit Malik, Karin und Janis Jüni (v.l.n.r.) – dazwischen als zweiter von links Jürgen Heitmann, Geschäftsführer des Plasmafilterherstellers Avitana

Weitere Informationen finden Sie unter www.avitana.de

Quelle: Avitana/Fotos: Chuchi Arena